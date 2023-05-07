برلماني: الزراعة علي أولوية كافة الدول وفى مقدمتها مصر .. فيديو

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إن الزراعة أصبحت علي أولوية كافة الدول في الوقت الحالي وفى مقدمتها مصر بعد النقص الشديد الذى تعرض له العالم أجمع في نقص سلاسل الإمدادات.

وأضاف "هشام الحصري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن دور لجنة الزراعة في الحوار الوطني هو المساعدة علي توسعة الرقعة الزراعية أفقياً ورأسيا من خلال توفير المستلزمات الزراعية للمواطنين وتوفير التمويل اللازم لهم.

وتابع النائب هشام الحصري، أن لابد من تقديم حافز قوي للمزارعين حتي يستطيعون التوسعة في الرقعة الزراعية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.