عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الزراعة علي أولوية كافة الدول وفى مقدمتها مصر .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إن الزراعة أصبحت علي أولوية كافة الدول في الوقت الحالي وفى مقدمتها مصر بعد النقص الشديد الذى تعرض له العالم أجمع في نقص سلاسل الإمدادات.

txt

كيف تحقق الزراعة هدف الدولة في توفير رغيف خبز مدعم للمواطنين؟

txt

وزارة الزراعة تزف بشرى سارة بشأن الأرز

وأضاف "هشام الحصري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن دور لجنة الزراعة في الحوار الوطني هو المساعدة علي توسعة الرقعة الزراعية أفقياً ورأسيا من خلال توفير المستلزمات الزراعية للمواطنين وتوفير التمويل اللازم لهم.

وتابع النائب هشام الحصري، أن لابد من تقديم حافز قوي للمزارعين حتي يستطيعون التوسعة في الرقعة الزراعية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

الحوار الوطني الرقعة الزراعية المحاصيل الاستراتيجية المستلزمات الزراعية النائب هشام الحصري برنامج الحياة اليوم رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر الأفريقي لليد ويتأهل للسوبر جلوب

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

بيان عاجل من موسكو بعد تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس حول العالم

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا يتفوق على دكرنس 2-0 في الشوط الأول بكأس مصر

رقم صادم.. إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن نشاط الزلازل

طليق زوجة حسن شاكوش: أهلها أجبرونى أطلقها ومش هقدر اقول الأسباب

طليق ريم زوجة حسن شاكوش: خدت هدومى الشخصية وقت الطلاق ودخلتنى دوامة

منذ 11 يوما..محمد خرج للصيد فمات غريقا واستعانت أسرته بالدجالين والغواصين

الوطنية للصحافة: صرف البدل الثلاثاء المقبل بالمؤسسات القومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة نفعلها تحول العسل لمادة سامة ومسرطنة | اكتشفها

سر إغماءة محمود متولي في السوبر.. هل ابتلع اللاعب لسانه وحقيقة لحاقه بمباراة الترجي

الآلاف في الشوارع.. استمرار الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا |بث مباشر

جزء واحد من الجسم تظهر فيه 5 علامات لارتفاع الكوليسترول | اكتشفها

فيديو

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

عصابة الـ 3 بنات يسرقن صيدليات ومحال تجارية بالمحلة..الأمن يفرّغ الكاميرات.. "فيديوجراف"

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ