تعرف على حجم إصابة علي زين لاعب يد الأهلي

يخضع علي زين، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، لفحص طبي لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها اليوم أمام الزمالك في نهائي السوبر الإفريقي، الذي أقيم على صالة ‏الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.‏

وكشف الفحص المبدئي عن إصابة زين في عضلة «السمانة»، وعلى ضوء نتائج الفحوصات الطبية والأشعة تتحدد فترة ‏غيابه وموعد انتظامه للمشاركة مع الفريق في التدريبات استعدادًا للمباريات المقبلة.‏

وتوج الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد أن تغلب على الزمالك في نهائي البطولة ‏الذي أقيم على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ليحسم الفريق تأهله إلى كأس العالم للأندية ‏‏«سوبر جلوب».‏