عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محيي الدين: مطلوب 100 مليار دولار بحلول 2050 لتمويل العمل المناخي الدولي

صدى البلد

أكّد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أنه يجب توفير 100 مليار دولار بحلول عام 2050 لمواجهة التغير المناخي.

وأضاف «محيي الدين»، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لو صدقنا التقارير الصادرة من الجهات المانحة أو المتبرعة أو المقدمة للتمويل، فإن هناك عجز قدره 20%، بينما بعض المؤسسات المستقلة تقول إن هذا التمويل لم يتجاوز 20%، أي 20 مليار دولار فقط».

تمويل العمل المناخي

وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أنّ تمويل العمل المناخي في حالة من الارتباك والوعود التي لم يتم الوفاء بها: «نتابع هذا الشأن منذ عقد مؤتمر شرم الشيخ، فقد كانت هناك مراجعة قوية وصريحة فيما يجب أن تلتزم به الدول المتقدمة التي سببت هذه الأزمة التي نحن بصددها».

100 مليار دولار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ التغير المناخي العمل المناخي المناخ COP27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

رقم صادم.. إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن نشاط الزلازل

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

عاجل .. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر الأفريقي لليد ويتأهل للسوبر جلوب

حتدفع حتدفع |رساله غاضبة من نجم الزمالك لـ كهربا

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

ترشيحاتنا

مشهد مؤثر يجمع بين كيت ميدلتون وطفلة خلال الاحتفال بتتويج الملك تشارلز

بعد عودة سوريا للجامعة العربية..الأسد يجري اتصالا هاتفيا بـ محمد بن زايد

محدش لاقيه| القصة الكاملة لاختفاء لاعب إنبي وحكاية آخر ظهور له

نهال عنبر: تعاقد نقابة المهن التمثيلية مع شركة خاصة لتنظيم جنازات الفنانين

سيراميكا كليوباترا يهزم دكرنس 5-0 ويتأهل لدور الـ16 في كأس مصر

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموسيقى والارتقاء بالمجتمع .. ندوة ثقافية بدار الكتب في طنطا

عادة نفعلها تحول العسل لمادة سامة ومسرطنة | اكتشفها

سر إغماءة محمود متولي في السوبر.. هل ابتلع اللاعب لسانه وحقيقة لحاقه بمباراة الترجي

الآلاف في الشوارع.. استمرار الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا |بث مباشر

فيديو

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ