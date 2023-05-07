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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نهال عنبر: تعاقد نقابة المهن التمثيلية مع شركة خاصة لتنظيم جنازات الفنانين

الفنانة نهال عنبر
الفنانة نهال عنبر

قالت الفنانة نهال عنبر، إن نقابة المهن التمثيلية قامت بالتعاقد مع شركة منظمة من أجل تنظيم جنازات الفنانيين، مشيرة إلى أن هذه الشركة تقوم بتنظيم الجنازة والصحفيين من أجل إحترام مشاعر أهل المتوفي.

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وأضافت "نهال عنبر" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن هناك مشاهد لا ينبغي تصويرها أثناء الجنازة احتراماً لمشاعر أسرة المتوفي، موضحة أن تغطية الصحافة لاي جنازة فنيه يعتبر تكريماً للفنان ولكن هناك بعض الاسئلة التي يقوم بتوجهيها الصحفيين لأسرة الفقيد لا تكون في محلها نهائيا.

وتابعت نهال عنبر، أن هناك بعض المواقف لا يجوز للكاميرا أن تقوم بتصويرها في الجنازات، من هذه اللحظات هي عند إدخال الفقيد للقبر لا يجوز تصويرها أبدا.

وأشارت الفنانة نهال عنبر إلي أن سيتم إطلاق موقع الكتروني خاص بنقابة المهن التمثيلية لنشر كافة الأخبار الخاصة بالفنانين والجنازات وغيرها من الأمور التي تخصهم.

الراحل مصطفى درويش الفنانة نهال عنبر المهن التمثيلية برنامج مساء dmc جنازات الفنانين قناة dmc الفضائية نقابة المهن التمثيلية

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