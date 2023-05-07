ارتفاع عدد المصابين في حادث الدهس المميت بأمريكا

قالت إدارة الإطفاء بمدينة براونزفيل بولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأحد، إن عدد المصابين في حادث الدهس المروع في المدينة ارتفع إلى 12، مؤكدة وفاة سبعة أشخاص.

وأوضحت إدارة الإطفاء في منشور على “فيسبوك”: "توفي سبعة أشخاص على الفور، ونُقل 11 شخصًا إلى المستشفيات المحلية. وتم نقل شخص واحد جواً إلى مستشفى فالي باتيست هارلينجن".

وأشارت إلى أن حركة المرور في منطقة الحادث لا تزال مغلقة.

ووقع الحادث خارج مركز أوزانام للمهاجرين والمشردين في براونزفيل.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الشرطة في براونزفيل بولاية تكساس، أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ستة على الأقل بعد أن صدمتهم سيارة أثناء انتظارهم في محطة للحافلات بالمدينة.

وحسب صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، قالت شرطة براونزفيل، إن “الشرطة ألقت القبض على رجل وتحتجزه تحت الحراسة المشددة لمدة 24 ساعة”.

وقال مارتن ساندوفال، محقق شرطة براونزفيل، إن “الحادث وقع حوالي الساعة 8:30 صباح الأحد في محطة للحافلات بالقرب من مأوى للمهاجرين في المدينة الحدودية، ومن غير الواضح ما الذي أدى إلى الحادث”.