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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

الغندور
الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور، علي عقوبات الزمالك عقب الانسحاب من كأس السوبر المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وكتب الغندور: “بعد سرعة عقوبة الزمالك مجرد سؤال ازاي بطولة رسمية اسمها كأس الرابطة ينسحب منها الاهلي بعد اجراء القرعة  و عادي مافيش اي عقوبة  هو مافيش لوائح في البطولات الرسمية اللي تنظمها رابطة الأندية”.

 

وأعلن إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع عقوبة صارمة بحق نادي الزمالك، عقب اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر الأخيرة أمام النادي الأهلي.

وقال إيهاب الكومي خلال تصريحات تلفزيونية: «قرار الاعتماد على التحكيم المصري لبث الثقة فيهم، والابتعاد عن التحكيم الخارجي»

وأضاف «عقوبة نادى الزمالك الاعتذار وليس الانسحاب عقب اعتماد لجنة المسابقات، وهى عدم المشاركة فى بطولة السوبر لمرة واحدة، وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه».

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