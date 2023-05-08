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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن مشاركة كهربا في السوبر المصري

صدى البلد

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة التظلمات توقف قرارات لجنة الانضباط، وبالتالي مشاركة محمود كهربا صحيح بشكل تام.

وتابع الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك لديه كل الحق وجماهيره لديه كل الحق، خاصةً أنه يستشهد بإيقاف إمام عاشور، ولكن لو حدث هذا الأمر سوف يتم إيقاف تنفيذ العقوبة".

وأضاف إيهاب الكومي: "لا بد من إيقاف قرار بعقوبة كهربا خاصةً أن لجنة التظلمات قررت ذلك، لحين الفصل في قضية الأهلي، لأنه سيكون ظلم للاعب إيقافه ومن ثم يتضح بعد ذلك أن يكون لديه حق، وبالتالي سنكون أضعنا مجهوده لصالح فريقه".

واختتم: "طلب الأهلي في التشكيك بشرعية لجنة الانضباط هو يسير به وفقًا لما يراه، ولكن اللائحة واضحة فيفا يمنحنا الحق في تعيين أعضاء حال استقالة اللجنة السابقة، لحين عقد أقرب جمعية عمومية".

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