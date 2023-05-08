أمريكا على وشك كارثة اقتصادية بسبب أزمة سقف الديون

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن الفشل في رفع سقف الديون الأمريكية قد يكون له عواقب وخيمة.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فبدون اتفاق على زيادة ما في سقف الدين، قد يكون هناك خطرًا على السيولة المالية بحلول أوائل يونيو.

وفي هذه المرحلة، قد لا تكون الحكومة الفيدرالية قادرة على دفع الأجور والرفاهية والمدفوعات الأخرى.

وأكدت يلين في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، أن "مهمة الكونجرس هي القيام بذلك. وإذا فشلوا، فسنواجه كارثة اقتصادية ومالية من صنعنا".

وأضافت أن مفاوضات سقف الديون يجب ألا يتم توجيهها بمسدس إلى رأس الشعب الأمريكي، لكن الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق.

وبلغ الدين الأمريكي مستوى قياسيًا، إذ تجاوزت الولايات المتحدة الحد الأقصى القانوني للاقتراض، والبالغ 31.381 تريليون دولار، منذ يناير المالضي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس جو بايدن بزعماء الجمهوريين ليطلب منهم الموافقة على رفع الحد الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار (25.12 تريليون جنيه إسترليني).

ومنذ عام 1960، تدخل الكونجرس 78 مرة لرفع تعريف سقف الديون أو تمديده أو تغييره للسماح للحكومة بتحمل المزيد من الديون.