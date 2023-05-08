بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية.. طب قنا تختتم المؤتمر الثالث لجراحة العظام

اختتمت كلية طب قنا ، بالتعاون مع جمعية جراحة العظام المصرية، فعاليات المؤتمر الثالث لقسم جراحة العظام لكلية طب قنا والمنعقد بمدينة الأقصر، بحضور عدد كبير من أطباء جراحة العظام من مختلف الجامعات.
أوضح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، جهود الدولة فى احتواء الأطباء ودعمهم ودمج الطلاب المتضررين من الصراع القائم فى السودان، و أوكرانيا فى الجامعات المصرية، مؤكداً دعمه الكامل لكل الأنشطة البحثية بكافة كليات الجامعة، ما ساهم فى الإرتقاء بالمنظومة البحثية والتصنيف العالمي للجامعة.
وقال الدكتور السيد عبد الحميد، رئيس قسم جراحة العظام بطب قنا ورئيس المؤتمر، حرص القسم على إتباع منهجية مناقشة الحالات المرضية والذي يعتبر من أفضل الأساليب التعليمية للتخصصات الإكلينيكية من خلال عرض ومناقشة الحالات المرضية بكافة مستوياتها ومراحلها العلاجية.
وأشار الدكتور حمدى تمام، استاذ مساعد جراحة العظام بطب قنا وسكرتير عام المؤتمر، إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر حظيت بحضور كبير من جمعية جراحة العظام المصرية ممثلة برئيس الجمعية وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، بالاضافة إلى أساتذة من جامعات القاهرة وقناة السويس والمنصورة وبنها والزقازيق والمنوفية والأزهر و 6 أكتوبر وطنطا والمنيا و أسيوط وسوهاج وأسوان وعدد كبير من أطباء جراحة العظام بقنا والأقصر.
وأضاف تمام، كما حرصت اللجنة المنظمة للمؤتمر على دعوة طلاب كليتي الطب والعلاج الطبيعي بالجامعة لحضور المؤتمر، لرفع وعي الطلاب بأهمية البحث العلمي وتدريبهم على المناقشة العلمية والتحاور الفعال.
كما أكد الدكتور على أحمد سيد، رئيس اللجنة المنظمة إهداء نجاح المؤتمر إلي روح الدكتور محمد فتحى، مدرس جراحة العظام بالقسم، والذي وافته المنية العام الماضي بعد مشاركته فى تنظيم النسخة السابقة من المؤتمر.