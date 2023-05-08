بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية.. طب قنا تختتم المؤتمر الثالث لجراحة العظام

اختتمت كلية طب قنا ، بالتعاون مع جمعية جراحة العظام المصرية، فعاليات المؤتمر الثالث لقسم جراحة العظام لكلية طب ‏قنا والمنعقد بمدينة الأقصر، بحضور عدد كبير من أطباء جراحة ‏العظام من مختلف الجامعات.

أوضح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، جهود الدولة ‏فى احتواء الأطباء ودعمهم ودمج الطلاب المتضررين من الصراع القائم فى ‏السودان، و أوكرانيا فى الجامعات المصرية، مؤكداً دعمه الكامل لكل ‏الأنشطة البحثية بكافة كليات الجامعة، ما ساهم فى الإرتقاء بالمنظومة البحثية ‏والتصنيف العالمي للجامعة.

وقال الدكتور ‎السيد عبد الحميد، رئيس قسم ‏جراحة العظام بطب قنا ورئيس المؤتمر، حرص القسم على إتباع منهجية مناقشة الحالات ‏المرضية والذي يعتبر من أفضل الأساليب التعليمية للتخصصات الإكلينيكية من ‏خلال عرض ومناقشة الحالات المرضية بكافة مستوياتها ومراحلها العلاجية.

وأشار الدكتور حمدى تمام، استاذ مساعد جراحة العظام بطب قنا وسكرتير عام ‏المؤتمر، إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر حظيت بحضور كبير من جمعية جراحة ‏العظام المصرية ممثلة برئيس الجمعية وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، بالاضافة ‏إلى أساتذة من جامعات القاهرة وقناة السويس والمنصورة وبنها والزقازيق ‏والمنوفية والأزهر و 6 أكتوبر وطنطا والمنيا و أسيوط وسوهاج وأسوان وعدد ‏كبير من أطباء جراحة العظام بقنا والأقصر.

وأضاف تمام، كما حرصت اللجنة المنظمة ‏للمؤتمر على دعوة طلاب كليتي الطب والعلاج الطبيعي بالجامعة لحضور المؤتمر، لرفع وعي الطلاب بأهمية البحث العلمي وتدريبهم على المناقشة ‏العلمية والتحاور الفعال.

كما أكد الدكتور على أحمد سيد، رئيس اللجنة المنظمة إهداء ‏نجاح المؤتمر إلي روح الدكتور محمد فتحى، مدرس جراحة العظام بالقسم، والذي وافته ‏المنية العام الماضي بعد مشاركته فى تنظيم النسخة السابقة من المؤتمر. ‏