احذروا.. الغرف التجارية تكشف كيفية معرفة الذهب الحقيقي من المغشوش

كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، كيفية معرفة الذهب الحقيقي من المغشوش، قائلا: إن وسائل الغش بالنسبة للمستهلك أصبحت متعددة وصعبة التميز من الوهلة الأولي، مشيرا إلى أنه بالنسبة فهناك القليل من المقومات التي يجب ان يحتفظ بها، ومنها التأكد من أن المدموغ من الدمغة المصرية.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه من أجل التأكد والتعرف على الذهب الحقيقي، فيجب الشراء من مكان موثوق منه ويعرفه جيدا، إضافة إلى احتفاظه بفاتورة مدون بها كل مواصفات المنتج الذى يقوم بشرائه من وزن وعيار، وبالتالي القدرة على حفاظ حقوقه.

وتابع رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات ، أنه أنتشرت فى الأونة الأخيرة ممارسات غير مفهومة، مابين عرض أشخاص لذهب للبيع للجمهور، مدعية أنها تعطيها للناس بسعر أرخص مما تقوم بشرائه من المحلات، محذرا منهم لأنه ليس حقيقي وبه مخاطر كثيرة.