بقيمة 250 مليون دولار.. خزنة أبوظبي تعتزم افتتاح مركز بيانات في مصر

تعتزم شركة "خزنة داتا سنتر" في أبو ظبي، افتتاح مركز بيانات بقيمة 250 مليون دولار في مصر.

وحسب صحيفة "ناشيونال" الإماراتية، كشف حسن النقبيالرئيس التنفيذي لشركة "خزنة داتا سنتر"، أحد أكبر مشغلي الصناعة والبيانات في الشرق الأوسط، عن أنه سيتوسع في مصر ويفكر في عمليات استحواذ لتعزيز محفظتها وسط مشهد رقمي متغير.

وأوضح حسن النقبي أن مركز البيانات المصري الجديد المقرر افتتاحه ستبلغ تكلفته 250 مليون دولار، وسيتم بناؤه في منطقة المعادي التكنولوجية بسعة متوقعة تبلغ 25 ميجاوات من صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى معالجة أسواق المنطقة المحرومة من حيث سعة البيانات.

وأضاف: "نحن ندرك أنه لكي نصبح إقليميين وعالميين، علينا أن نتخطى الإمارات العربية المتحدة"، لافتًا إلى أنه أمر لا مفر منه.

وتابع "نحن نتطلع إلى الأسواق الناشئة حيث نرى ضرورة تحول البيانات إلى تلك المناطق".