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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 250 مليون دولار.. خزنة أبوظبي تعتزم افتتاح مركز بيانات في مصر

خزنة سنتر أبو ظبي
خزنة سنتر أبو ظبي

تعتزم شركة "خزنة داتا سنتر" في أبو ظبي، افتتاح مركز بيانات بقيمة 250 مليون دولار في مصر.

وحسب صحيفة "ناشيونال" الإماراتية، كشف حسن النقبيالرئيس التنفيذي لشركة "خزنة داتا سنتر"، أحد أكبر مشغلي الصناعة والبيانات في الشرق الأوسط، عن أنه سيتوسع في مصر ويفكر في عمليات استحواذ لتعزيز محفظتها وسط مشهد رقمي متغير.

وأوضح حسن النقبي أن مركز البيانات المصري الجديد المقرر افتتاحه ستبلغ تكلفته 250 مليون دولار، وسيتم بناؤه في منطقة المعادي التكنولوجية بسعة متوقعة تبلغ 25 ميجاوات من صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى معالجة أسواق المنطقة المحرومة من حيث سعة البيانات.

وأضاف: "نحن ندرك أنه لكي نصبح إقليميين وعالميين، علينا أن نتخطى الإمارات العربية المتحدة"، لافتًا إلى أنه أمر لا مفر منه.

وتابع "نحن نتطلع إلى الأسواق الناشئة حيث نرى ضرورة تحول البيانات إلى تلك المناطق".

خزنة داتا سنتر أبو ظبي مركز بيانات مصر الامارات العربيه المتحده

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