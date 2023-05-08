الذهب يستفيد من تدهور قيمة الدولار.. وهذا سبب انخفاضه

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الإثنين مع تراجع الدولار، ذلك خلال ترقب من المستثمرين لبيانات أمريكية اقتصادية بشأن التضخم والتي من المقرر صدورها هذا الأسبوع، حسبما أفادت رويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة عند 2020.80 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2029.30 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.67 دولار للأوقية.

كما صعد كل من البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1064.03 دولار والبلاد يوم 1.5 بالمئة إلى 1513.11 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد، إن أي مؤشرات على تراجع التضخم ستضعف العملة الأمريكية بسبب توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وهو ما قد يؤدي إلى صعود الذهب.

وأضاف ووترر :" الذهب سيكون من بين المستفيدين الرئيسيين إذا كانت هناك علامات أخرى على ضعف الاقتصاد الأمريكي وقد تتحرك الأسعار إلى 2100 دولار عاجلا وليس آجلا".