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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 4 وإجلاء للسكان.. حرائق ضخمة في جبال الأورال الروسية

صدى البلد

أفادت وكالة رويترز للانباء، اليوم الإثنين ، بتصريحات مسئولين في روسيا حيث قالوا إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء حرائق ضخمة فى منطقة جبال الأورال الروسية ودمرت مئات المنازل وأطلقت عمليات لإجلاء السكان وتحقيقات.

وامتدت الحرائق إلى بعض المناطق السكنية في المنطقة، مما دفع وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف إلى زيارتها في وقت مبكر اليوم الإثنين.

وقال كورينكوف في منشور أرسله على تيليجرام “لقد صار الوضع صعبا”.

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وقالت سلطات التحقيق : “بات اتساع نطاق الحريق ممكنا بسبب الإهمال المحتمل من جانب المسؤولين المعنيين”.

وقالت وكالة تاس الرسمية للأنباء إنه جرى احتواء تسعة من أصل 13 حريق غابات في المنطقة.

وقالت سلطات الطوارئ المحلية إن 53 حريقا آخر ما زال مشتعلا. 

واضافت وكالة تاس اليوم الاثنين إن أكثر من 54 ألف هكتار  من الغابات تحترق في منطقة سفيردلوفسك فيما يحاول حوالي 4800 شخص ممن استجابوا لنداءات المساعدة إخماد النيران.

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