خبير سياحي : الدولة وضعت استراتيجيات لتطوير القطاع منها التواجد بالبورصات العالمية

قال الخبير السياحي، الدكتور حسام هزاع، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجية كبيرة وخطط منطقية للوصول لتحقيق الأهداف وتطوير السياحة، من خلال التسويق بشكل جيد جدا وحضور مؤتمرات وبورصات عالمية.

وأضاف الخبير السياحي، الدكتور حسام هزاع، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لها تواجد كبير فى الفترة الماضية، موضحا أنه وقت كورونا كانت وقفت جميع البورصات وأثرت تأثير كبير، ولكن حضور البورصات العالمية كان له تعافي منه.

وتابع الخبير السياحي، الدكتور حسام هزاع، أن البورصات ايتم فيها مقابلات بين رجال الاعمال والمستثمرين المصريين وجميعهم على مستوي العالم ووضع إتفاقيات.