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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في اليوم العالمي لغسيل الأيدي.. برامج لتوعية المرضى وذويهم بمستشفى أورام الأقصر

صدى البلد

 

أطلقت مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الاورام بالمجان، بالاقصر عدد من الفاعليات وبرامج التوعية؛  لتوعية المرضي وذويهم بأهمية غسيل الأيدي والطريقة الصحيحة لها، وذلك بالتزامن مع الاحتفال اليوم العالمي لغسيل الأيدي الذى يوافق الخامس من شهر مايو من كل عام .

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وجاء شعار هذا العام الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية" لنسرع وتيرة العمل ، انقذوا الأرواح نظفوا ايديكم "، باعتبار أن مستشفى شفاء الأورمان من المؤسسات الطبية الحريصة على مكافحة العدوى وتوعية المرضي وذويهم المترددين على المستشفى.


وقال الدكتور هانى حسين، مدير مستشفى شفاء الأورمان، ان المستشفى حريصة على المشاركه فى كل البرامج التى تساهم في مكافحة العدوى، من خلال التوعية والتدريب علي المواقف التي تستدعي غسيل الأيدي وخطوات تنفيذها بالشكل الصحيح للحماية من انتشار العدوى والأمراض ومنها الحفاظ على الصحة العامة للأفراد .

واضاف ان توعية المرضي، وذويهم تمت من خلال شرح عملى من الفريق الطبي بالمستشفى، والتأكيد على اهمية غسيل الأيدي لمكافحة العدوى .


ومن جانبه اثنى  محمود فؤاد، الرئيس  التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على ما قامت به الفرق الطبية بالمستشفى بتوعية المرضي وذويهم على أهمية غسيل الايدى لمكافحة العدوى والتقليل من خطر الاصابة، مؤكدا على ان العاملين في المستشفى حريصون على المشاركة في كافة الفعاليات التى تساهم في الحفاظ على الصحة العامة.

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