الحرائق تنتشر في جبال الأورال الروسية

لقى أربعة أشخاص على الأقل حتفهم، جراء حرائق مستعرة، أتت على مساحات شاسعة في منطقة جبال الأورال الروسية، ودمرت مئات المنازل، فيما بدأت عمليات لإجلاء السكان وتحقيقات.

وتشيع حرائق الغابات في أواخر الربيع وفي الصيف في غابات روسيا الشاسعة وسهولها العشبية، لكن عددًا من الحرائق التي اندلعت مؤخرًا أثارت شكوكا في وجود إهمال، وفقما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".

وامتدت الحرائق إلى بعض المناطق السكنية في منطقة كورجان في جنوب روسيا، مما دفع وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف إلى زيارتها في وقت مبكر، اليوم الاثنين.

ونقلت "رويترز" عن كورينكوف، في منشور على تطبيق تيليجرام: "لقد صار الوضع صعبًا".

وفتحت سلطات التحقيق المحلية تحقيقًا جنائيًا حول حريق كبير أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص أمس الأحد، ودمر عددًا من المنازل والشركات.

وقالت سلطات التحقيق في كورجان، في بيان عبر الإنترنت: “بات اتساع نطاق الحريق ممكنًا بسبب الإهمال المحتمل من جانب المسؤولين المعنيين”.