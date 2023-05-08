عرض عسكري وإكليل زهور| ماكرون يحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية بأوروبا

قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحفل التقليدي في شارع الشانزليزيه في العاصمة باريس اليوم الاثنين، للاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

ووصل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى قوس النصر في الشانزليزيه في باريس، لحضور حفل النصر المقرر إقامته في تمام الساعة 11 صباحًا، من أجل وضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم الراحل مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة شارل ديجول، ثم يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول تحت قوس النصر.

وأحيط بماكرون موكب من الحرس الجمهوري، خلال عرض الاحتفال في الشانزليزيه قبل وصوله إلى قوس النصر.

وتأخذ فرنسا عطلة رسمية اليوم الاثنين من كل عام، حيث يحتفل الكثيرون في جميع أنحاء البلاد بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا الـ 78.