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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع تنسيقي لمجلس الجامعة العربية استعدادا للدورة 18 لمنتدى التعاون مع الصين

اجتماع مجلس الجامعة
اجتماع مجلس الجامعة العربية

عُقد بمقر الأمانة العامة يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023، اجتماع تنسيقي على مستوى المندوبين الدائمين، للإعداد للدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، والمقرر عقدهما يومي 29 و30/5/2023 في الصين.

ترأس الاجتماع التنسيقي السفير محمد مصطفى عرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وبمشاركة مندوبي وممثلي الدول الأعضاء، وترأس وفد الأمانة العامة للجامعة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

وناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بالدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، بما في ذلك جدول أعمال الاجتماع والبرنامج الزمني، والمخرجات المزمع صدورها عن هذا الاجتماع.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لآليات منتدى التعاون العربي الصيني يتم عقد اجتماع سنوي على مستوى كبار المسؤولين لمتابعة تنفيذ آليات وأنشطة منتدى التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات. 

التعاون العربي الصيني جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية مجلس الجامعة العربية منتدى التعاون العربي الصيني

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