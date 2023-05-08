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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سياحي: الدولة وضعت استراتيجيات للتطوير والتواجد بالبورصات العالمية

صدى البلد

قال الخبير السياحي الدكتور حسام هزاع، إن الدولة وضعت استراتيجية كبيرة وخططًا منطقية للوصول لتحقيق الأهداف وتطوير السياحة، من خلال التسويق بشكل جيد جدًا وحضور مؤتمرات وبورصات عالمية.

 

وأضاف "هزاع" خلال حوار له مذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لها تواجدًا كبيرًا في الفترة الماضية، موضحًا أنه وقت كورونا كانت قد وقفت جميع البورصات وأثرت تأثيرًا سلبيًا  كبيرًا، ولكن حضور البورصات العالمية كان له تعافٍ منه.

 

وأوضح أن البورصات  في عدة دول دبي و إيطاليا و لندن و غيره يتم فيها مقابلات بين رجال الأعمال والمستثمرين المصريين وجميعهم على مستوي العالم وعقد اتفاقيات.

 

وأشار الخبير السياحي إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتحديد أسعار الفنادق بحيث تكون المنافسة متواجدة في تقديم الخدمة والجودة، وعمل برامج سياحية معينة مختلفة لعمل صناعة سياحة منظمة.

استراتيجية كبيرة البورصات العالمية إكسترا نيوز الدكتور حسام هزاع الخبير السياحى وقت كورونا

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