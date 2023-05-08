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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن مصير مشؤوم لـ زيلينسكي بعد قرار صادم

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوريجيا، إن السلطات الأوكرانية عدلت الاحتفال بيوم النصر من 9 مايو إلى 8 مايو لأنهم من النظام النازي.

وكتب روجوف، عبر “تلجرام”: "ألغى نظام فولوديمير زيلينسكي يوم النصر 9 مايو في المنطقة الواقعة تحت سيطرته. كل شيء منطقي، لا يمكن للنازيين الاحتفال بيوم هزيمتهم".

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وأضاف: “تربط السلطات الأوكرانية نفسها بألمانيا النازية وتنسخ كل ما يتعلق بها بجدية بسبب عدم قدرتها على إنشاء صور ومعاني جديدة”.

وقال: "أنا متأكد من أن زيلينسكي وأمثاله سيواجهون نهاية بانديرا أو شوخفيتش أو هتلر".

زابوريجيا السلطات الأوكرانية زيلينسكي أوكرانيا روسيا

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