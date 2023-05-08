قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوريجيا، إن السلطات الأوكرانية عدلت الاحتفال بيوم النصر من 9 مايو إلى 8 مايو لأنهم من النظام النازي.

وكتب روجوف، عبر “تلجرام”: "ألغى نظام فولوديمير زيلينسكي يوم النصر 9 مايو في المنطقة الواقعة تحت سيطرته. كل شيء منطقي، لا يمكن للنازيين الاحتفال بيوم هزيمتهم".

وأضاف: “تربط السلطات الأوكرانية نفسها بألمانيا النازية وتنسخ كل ما يتعلق بها بجدية بسبب عدم قدرتها على إنشاء صور ومعاني جديدة”.

وقال: "أنا متأكد من أن زيلينسكي وأمثاله سيواجهون نهاية بانديرا أو شوخفيتش أو هتلر".