سامح شكري: لدينا القدرة على التأثير الإيجابي واحتواء الأزمة في السودان

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن هناك أهمية في التنسيق والتشاور فيما بين دول الجوار وفي مقدمتها مصر وجنوب السودان وتشاد للعمل المشترك لاحتواء أزمة السودان.

وأضاف "شكري"، خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن الدول الثلاثة تتأثر بالأوضاع المضطربة في السودان خاصة من ناحية الاستقرار، لافتًا إلى أن هناك علاقات خاصة تربط بين الدول الثلاثة والشعب السوداني ما يحتم عليهم رعاية مصالحه وإعفائه من الأضرار السلبية التي تقع عليه جراء الأعمال العسكرية.

وأوضح "شكري" أن هناك رؤية مشتركة فيما يتعلق بأهمية وقف الاقتتال والعودة إلى الإطار الحواري السياسي بعيدًا عن الصراع العسكري، ومراعاة البُعد الإنساني المرتبط بنزوح أعداد كبيرة من الشعب السوداني إلى كل من مصر وتشاد وجنوب السودان.

وتابع أن الاهتمام بالقضية مبعثه الشعور بالمصير المشترك فيما بين الدول الثلاثة والسودان، بخلاف العلاقات التاريخية التي تربط بين هذه الدول والاحساس بـأن مصيرهم المشترك يقتضي العمل الإيجابي لاحتواء الأزمات والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومنع انزلاق السودان إلى وضع مماثل لما شهدته المنطقة من اضطراب على مدار العقد الماضي، وإعفاء الشعب السوداني من التحديات المرتبطة بمثل هذه الظروف.

وأشار "شكري" إلى أن دول الجوار هي الأكثر تأثرًا بالأوضاع داخل السودان، موضحًا أن هناك أطرًا كثيرة تهتم بالشأن السوداني، لكن الأولوية تقع على دول الجوار التي يتأثر استقرارها ومصالحها بشكل مباشر، بالإضافة إلى الارتباط الوثيق فيما بين الشعوب الأربعة.

ولفت وزير الخارجية إلى ضرورة تركيز الجهود لمواجهة التحديات ودعم الجهود التنموية، خاصة أن الدول الثلاثة لديها القدرة على التأثير الإيجابي لاحتواء الأزمة في السودان.

وأكد أن الأعمال العسكرية تدمر مقدرات الشعب السوداني، مشيرًا إلى أنه لا بد من الاعتماد على الآليات الأكثر معرفة بطبيعة الأمور في السودان.