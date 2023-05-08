المنطقة المركزية العسكرية تنظم فعاليات المؤتمر الأول للأسرة الوطنية بمحافظة المنيا

نظمت قيادة المنطقة المركزية العسكرية مؤتمراً جماهيرياً لعدد من أبناء محافظة المنيا بحضور

القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الأزهر والكنيسة وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة، وذلك بنادي القوات المسلحة بالمنيا.

المنطقة المركزية العسكرية

المنطقة المركزية العسكرية.. تناول اللقاء الجهود المبذولة بالتنسيق بين القوات المسلحة وباقي الجهات والأجهزة المعنية بالدولة لتنفيذ البرامج التنموية الطموحة وتوفير الحياة الكريمة لأبناء المحافظة.

وألقى اللواء أح طارق حامد الشاذلي قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى جهود المنطقة في التواصل ودعم المجتمع المدني بعدد من المحافظات والمساهمة في حل المشكلات التي تواجه المواطنين والتنسيق على حلها مع المسؤلين بنطاق كل محافظة.

فيما أعرب الحضور عن عميق شكرهم وإمتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من جهود في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتواصل المستمر معهم بما يدعم روح الإخاء والمحبة بين أبناء الشعب المصري.

وفى سياق متصل قامت المنطقة المركزية العسكرية بتوزيع 10 الاف عبوة غذائية مجانية على المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجاً من أبناء محافظة المنيا.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعي مع المواطنين من أبناء المحافظات بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية , وذلك بجانب دورها الذى تقوم به في حماية الوطن وصون مقدساته.