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رئيس التحرير
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تعليم

رسميا .. التعليم تنتهي من طباعة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023

رضا حجازي
رضا حجازي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الغني ان هناك استعدادات كبيرة تتم على قدم وساق استعدادا لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه تم الإنتهاء من طباعة كافة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – مزدوج) والتكنولوجيا التطبيقية.

 وقالت وزارة التربية والتعليم : لقد قامت لجنة الإدارة المركزية ل امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بإصدار التكاليف الخاصة بالسادة المرشحين لوظيفتي (رئيس – مراقب أول) لجنة سير وعددهم (5100) عضو للدور الأول فقط، وتم تسليمها للجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أنه قد قامت لجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات بإعداد التكاليف الخاصة بالسادة المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023  للدور الأول (سير الامتحان – تقدير الدرجات) بإجمالي عدد (235255) عضو وسيتم تسليمها يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023.

وقامت لجان النظام والمراقبة بإعداد أرقام جلوس الطلاب وتسكينهم على اللجان التي سيؤدون الامتحان بها، وسيتم تسليمها إلى مندوبي المدارس يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023 حتى يتمكن الطلاب من تسلمها بدءاً من يوم الخميس الموافق 11/5/2023.

كما انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من تكليف السادة مسئولي متابعة جاهزية الاستراحات الخاصة بالمعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية 2023  للتأكد من جاهزية الاستراحات على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه السادة معلمي التعليم الفني خلال هذه الفترة.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشدداً على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الالكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب – انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية) وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية والمعملية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20/5/2023 .

كما قررت وزارة التربية والتعليم بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023  التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/5/2023 حتى يوم الخميس الموافق 8/6/2023.

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