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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مقاتلة روسية.. الناتو يعلن وضع وحدات حماية الأجواء على أعلى مستوى

مقاتلة روسية
مقاتلة روسية

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن وحدات حماية الأجواء التابعة للحلف وضعت على أعلى مستوى من الاستعداد بسبب طائرة روسية.

وحسب “رويترز”، أوضح مسئول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن الناتو رفع مستوى الاستعداد بسبب ما وصفه بالسلوك الخطير لطائرة عسكرية روسية بالقرب من طائرة بولندية فوق البحر الأسود.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الرومانية، إن طائرة مقاتلة روسية اعترضت فوق البحر الأسود طائرة بولندية كانت تقوم بمهمة مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، منددة بسلوك موسكو "العدواني والخطير".

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وأفاد بيان أصدرته الوزارة بأن الطائرة البولندية كانت تقوم بدورية روتينية مع حرس الحدود الروماني لصالح "فرونتكس" عندما اعترضتها "مناورات عدوانية وخطيرة" قامت بها بشكل متكرر مقاتلة "سو-35" روسية.

وأضاف البيان أنه مع وقوع الحادث وضع حلف شمال الأطلسي الطائرات الرومانية والاسبانية المشاركة في المهمة "في حالة تأهب مسبق"، قبل أن يتمكن طاقم الطائرة البولندية من الهبوط بها بسلام.

الناتو حلف شمال الأطلسي طائرة روسية طائرة بولندية البحر الأسود

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