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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة برلمانية توصي باستخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الموهوبين

النائب نبيل دعبس
النائب نبيل دعبس

أصدرت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، عددا من التوصيات للاهتمام ورعاية الموهوبين.

جاء ذلك على خلفية  الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن تفعيل دور المرشد التربوى والنفسي وتعيين مرشد في كل مدرسة للكشف عن الموهوبين.

قالت النائبة سماء سليمان إن هناك عددا من التوصيات تم التوافق عليها داخل اللجنة البرلمانية ومن بينها انشاء شركة لتسويق الموهوبين،الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الكشف عن الموهوبين.

وأشارت الى أن من بين التوصيات ضرورة وضع استراتيجية لاكتشاف ورعاية الموهوبين في الدولة وإنشاء كليات خاصة بالمرشدين التربويين والنفسيين للموهوبين او تخصيص قسم لهم في كليات التربية والآداب.


وشددت النائبة سماء سليمان على ضرورة  التخلي عن المجموع فى الثانوية العامة أمام الموهوبين بناء على تقييم يتم لهم من اللجان المختصة .

وكانت النائبة سماء سليمان تقدمت باقتراح برغبة، بشأن تفعيل دور المرشد التربوى والنفسي وتعيين مرشد في كل مدرسة للكشف عن الموهوبين،وتضمنت تعريفا للموهوب.

وأشار الاقتراح برغبة إلي أن الموهوبين  هم ثروة وطنية، ومقوم اقتصادي وقوي ناعمة مؤثرة وأحد محددات الصورة الذهنية عن الدولة بالخارج ومن ثم فإن الاهتمام بهذه الفئة سوف يقلل من ظاهرة هجرة العقول للخارج.

ولذلك من المهم أن يكون لدى الموهوبين مرشدون تربويون ونفسيون للإرشاد التربوي والنفسي كجزء من تخطيط البرامج التعليمية وتنفيذها، لما له من أهمية في مساعدة المعلم لمعرفة كيفية زيادة دافعية الطلبة ذوي الموهبة، وبالتالي يستطيع هؤلاء الطلبة تحقيق الأداء الأكاديمي المتوقع والمناسب لمستوى قدراتهم، فضلا عن توعية الوالدين بالطريقة المثلي للتعامل مع أبنائهم الموهوبين وتوفير السبل الميسره للحصول على الاستشارة من المرشد سواء كان ذلك للطلبة أو المعلمين أو حتى القياديين في المراكز الخاصة بالطلبة ذوي الموهبة.

اكتشاف الموهوبين اقتراح برغبة استخدام الذكاء الاصطناعى الاقتراح برغبة البرامج التعليمية الثانوية العام الذكاء الاصطناعي الثانوية العامة

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