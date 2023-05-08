نيفين عبيد: لا توجد لجنة بالحوارالوطني ستحقق أهدافها دون إتاحة المناقشة بين الجميع

قالت الدكتورة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بـ الحوار الوطني، إن هناك 4 محاور رئيسية للقضية السكانية، تتم مناقشتها بين طيف واسع من أصحاب الرؤى المتباينة.



وأضافت خلال استضافتها في برنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المحاور هي تشخيص القضية السكانية، ولماذا تعاني مصر منها تاريخيا، والثاني ما يتعلق بتنظيم الأسرة، والثالث تنمية الأسرة بكل أفرادها، والرابع هو إعادة التوزيع الجغرافي للكثافة السكانية.

وأوضحت أن المحاور الأربعة هي النقاط الملهمة للنقاشات، ونعمل على وجود نوع من الأطروحات الجادة، وحسب ما بلغني سيشارك نحو 30 فردا في اللجنة لمناقشة هذه القضايا، ولا توجد لجنة ستحقق أهدافها دون إتاحة مناقشة بين الجميع.