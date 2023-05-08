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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إفطار وكلمة لبوتين.. الكرملين يعلن برنامج يوم النصر غدا

الكرملين
الكرملين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الأثنين، عن برنامج يوم النصر غدا الثلاثاء، والذي تحتفل به روسيا تذكارا بالنصر على النازية الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وفقا لوكالة التاس الروسية.

وقال بيسكوف: "سينضم قادة دول رابطة الدول المستقلة، الذين وصلوا إلى موسكو لحضور يوم النصر، إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمشاهدة العرض من المدرجات في الساحة الحمراء".

‏وأضاف أن رؤساء الدول سيضعون الزهور ويتناولون وجبة إفطار غير رسمية معا في الكرملين مع الرئيس بوتين.

وأشار بيسكوف ‏إلى أن العراض سيبدأ في الساعة 10 صباحا، وسيلقي الرئيس الروسي خطابا، وسينضم إليه رؤساء الدول من رابطة الدول المستقلة في المدرجات، ثم سيتبعه وضع إكليل مشترك على قبر الجندي المجهول.‏

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