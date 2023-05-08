بعد اختفائه..قرار عاجل من إنبي ضد إيريك تراوري

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن البوركينابي إيريك تراوري مهاجم الفريق، تواصل مع مدير شؤون اللاعبين الأجانب وظهر بعد غياب 9 أيام.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب أكد أنه كان يشعر بحاجة إلى أن يكون مع نفسه لبعض الأيام، وأنه لم يهرب".

وأضاف مدير الكرة في إنبي: "تراوري سوف يخضع للتحقيق غدٍ الثلاثاء داخل النادي، وسوف يتم الكشف عن نتائج التحقيق فيما بعد، ولكن الأهم هو الاطمئنان عليه والعقوبة ستكون بين إيقاف وتغريم مادي والأخير سيكون الأقرب".

وعن تأهل إنبي إلى دور الستة عشر من كأس مصر قال: "لافيينا فريق مرشح للصعود إلى الدوري الممتاز، وهو فريق مميز للغاية والفوز بثلاثية نظيفة أمر مهم جدًا بالنسبة لنا ودافع في المباريات المقبلة".