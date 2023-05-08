عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اختفائه..قرار عاجل من إنبي ضد إيريك تراوري

صدى البلد

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن البوركينابي إيريك تراوري مهاجم الفريق، تواصل مع مدير شؤون اللاعبين الأجانب وظهر بعد غياب 9 أيام.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب أكد أنه كان يشعر بحاجة إلى أن يكون مع نفسه لبعض الأيام، وأنه لم يهرب".

وأضاف مدير الكرة في إنبي: "تراوري سوف يخضع للتحقيق غدٍ الثلاثاء داخل النادي، وسوف يتم الكشف عن نتائج التحقيق فيما بعد، ولكن الأهم هو الاطمئنان عليه والعقوبة ستكون بين إيقاف وتغريم مادي والأخير سيكون الأقرب".

وعن تأهل إنبي إلى دور الستة عشر من كأس مصر قال: "لافيينا فريق مرشح للصعود إلى الدوري الممتاز، وهو فريق مميز للغاية والفوز بثلاثية نظيفة أمر مهم جدًا بالنسبة لنا ودافع في المباريات المقبلة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا وإزالة العقوبات

تسجيل صوتي.. حسن شاكوش يعترف بعلمه بزواج زوجته قبله

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

ترشيحاتنا

ميدو يحسم الجدل بشأن اعتزال محمد عبد الشافي

التحريات تكشف تفاصيل تفحم معرض آثاث في الجيزة

نشرة الحوادث. تفاصيل بلاغات شاكوش وزوجته.. وقرار قضائي ضد متهمي جريمة التعذيب

وقف التصنيع والبوكس مش موجودة |كيف ردت الحكومة على أزمة السجائر؟

موبايل من نوكيا ينافس سامسونج وشاومي مع سعر مناسب

هل تقبل توبة المغتاب ؟.. بـ 5 أمور تكشفها الإفتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

بدون تعب .. 6 خطوات تجعل شغل البيت أسهل وأسرع

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

بألوان مبهجة..زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار في تركيا

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ