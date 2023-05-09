سيارات النقل الثقيل قنبلة موقوتة تحصد الأرواح على الطرق.. ونواب: 62% من وفيات حوادث السير بسببها.. ونحتاج طرقا منفصلة لها وقواعد منظمة تحكم سيرها

برلمانية تقترح حظر سير سيارات النقل الثقيل مساءً على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية

الهلالي: 42% من حوادث الطرق التي تشهدها مصر بسبب سيارات النقل الثقيل

لكثرة ضحاياها.. برلماني يطالب بقواعد محددة تنظم سير عربات النقل على الطرق

أبدى نواب البرلمان انزعاجهم من كثرة حوادث الطريق بسبب تهور سائقي النقل الثقيل، وسرعتهم الزائدة، مطالبين بتطبيق الضوابط والتدابير والإجراءات اللازمة على سائقي النقل الثقيل للحد من الحوادث التي تتسبب في وفاة الكثير من الأشخاص، بالإضافة إلى تغليظ عقوبة تجاوز السرعة للنقل الثقيل حتى يكون هناك رادع لكل من تسول له نفسه التهاون في أرواح المواطنين.

وفي هذا الإطار، توجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل، بموجبه يحظر سير سيارات النقل الثقيل مساءً على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية وفي عواصم المدن.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهدنا خلال الأيام القليلة المنصرمة وقوع العديد من حوادث السير في مناطق متفرقة بالمحافظات، راح ضحيتها 4 أشخاص ونجم عنها إصابة 35 آخرين”، لافتة إلى أن نسبة الحوادث تزداد في نهاية وبداية الأسبوع بسبب الازدحام المروري خصوصًا يومي الأحد والخميس، كما أنها تبلغ ذروتها في مناسبات الأعياد.

وقالت يشار، في المقترح، إن الجهات المختصة في مصر تبذل قصارى جهدها للحد من حوادث الطرق بعدد من الوسائل، من بينها عمل اختبارات للكشف عن تعاطي المخدرات لدى السائقين، للحد من تأثيرها عليهم خلال القيادة، وإصلاح الطرق غير الممهدة جيدًا، وإنشاء مزيد من الطرق والجسور لتفادي الحوادث الناجمة عن الازدحامات المرورية، غير أننا نحتاج إلى تحديد أوقات ومسارات لسيارات البضائع الكبيرة.

وكشفت "يشار" أن 62 % من وفيات حوادث السير لقوا حتفهم فى حوادث اصطدام بشاحنات نقل، كما تبلغ نسبة التصادم بسبب شاحنات النقل 40% من إجمالي حوادث السير سنويًا.

وأرجعت الدكتورة حنان يشار، أسباب الحوادث في مصر إلى عدة أسباب منها: السرعة الزائدة، وانفجار إطار السيارة، والتصادم، والتجاوز الخاطئ، وانقلاب السيارة، واختلال عجلة القيادة، مشيرة إلى أن عدم تخصيص مسارات محددة وتوقيتات معينة لسيارات النقل الثقيل من أكثر العوامل تسبباً فى وفيات الحوادث.

وطالبت بدراسة إنشاء طرق منفصلة للشاحنات مع وضع قواعد لتنظيم حركة النقل بها كأن يسمح بسيرها صباحًا، ويحظر سيرها مساءً في توقيتات معينة، وإنشاء تحويلات لكل الطرق المخترقة للمدن والتجمعات العمرانية بحيث تمر الشاحنات خارجها، وكذلك التوسع فى ازدواج الطرق خاصة ذات الكثافات المرورية العالية، كما طالبت بزيادة وحدات الإسعاف الطبى على الطرق الزراعية والصحراوية.

من جانبها، تقدمت النائبة رقية عبد العزيز الهلالي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس الوزراء، ووزيري النقل والتنمية المحلية، لإعادة النظر في ضوابط سير النقل الثقيل بالمحافظات.

واستندت النائبة في إحاطتها إلى تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشف أن 42% من حوادث الطرق التي تشهدها مصر بسبب سيارات النقل الثقيل بجميع أنواعها "خفيف - متوسط - ثقيل - مقطورة"، فمن إجمالي 8480 حادث سيارة خلال عام 2021، تسببت سيارات النقل الثقيل في 5647 حادثا، ومنذ ساعات نستيقظ على حادث مأساوي شهده طريق "الخارجة - أسيوط"، الذي أسفر عن وفاة 1 راكب وإصابة 29 آخرين، وهو ليس الأول ولن يكون الأخير طالمًا لم نُعِد النظر في ضوابط سير سيارات النقل الثقيل، للحد من تكرار هذه الحوادث.

واعتبرت «الهلالي» سيارات النقل الثقيل بكل أنواعها بمثابة كارثة وقنبلة موقوتة على الطرق تتسبب في وفاة الكثير من الأشخاص الأبرياء، والسبب في كثير من الحوادث يكون السرعة الزائدة من جانب سائقي هذا النوع من السيارات.

وأشارت عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج إلى أن هناك الكثير من الضوابط والتدابير والإجراءات التي يجب تطبيقها على سائقي النقل الثقيل للحد من الحوادث التي تتسبب في وفاة الكثير من الأشخاص، منها مراعاة الحد الأدنى للحمولة المقررة على الطرق، بحد أقصى 2 طن، والالتزام بالطرق المخصصة لسير سيارات النقل، والالتزام بمواعيد سير النقل الثقيل، وهي من 11 مساءً حتى السادسة صباحًا، وعدم السماح بحاملي المواد النفطية والغذائية بالسير في أوقات أخرى، والالتزام بالسرعة المحددة لسيارات النقل الثقيل، والالتزام بمسارات السير المسموح لها السير بها.

وفي ختام إحاطتها، طالبت النائبة بتغليظ عقوبة تجاوز السرعة للنقل الثقيل، لأن القانون حدد له إذا تجاوز السرعة لا يحبس، والغرامة 200 جنيه فقط، والتصالح 100 جنيه.

أيضا قال النائب هشام هلال، عضو لجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن الحوادث مستمرة بصورة مأساوية في الفترة الأخيرة، خاصة بسبب عربات النقل الثقيل، وتهور سائقيها، والذين يكون فئة منهم غير مكترثة لحجم وخطورة المركبة التي يقودها.

ولفت هلال إلى كثرة الحوادث على الدائري الأوسطي وغيره من الطرق بسبب سيارات النقل، موضحا أننا نشهد حوادث بسبب عربات النقل يتفوق ضحاياها في بعض الأحيان 30 و40 شخصا، وهذا الأمر في غاية الخطورة.

وطالب رئيس برلمانية مصر الحديثة بمنع سير النقل الثقيل على الطرق السريعة في ساعات محددة، عدا السيارات النقل التي تنقل السلع الاستراتيجية، مع منع عمل هذه السيارات على الطرق في ساعات الذروة.