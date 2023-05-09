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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق: الريان القطري يطلب ضم نجم الأهلي مقابل 4 ملايين دولار

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن وفد من نادي الريان القطري وصل إلى القاهرة منذ ساعات من أجل التفاوض مع إدارة النادي الأهلي على ضم حمدي فتحي لاعب وسط القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل مقابل 4 ملايين دولار للنادي، و2 مليون دولار للاعب.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" طلب حمدي فتحي من النادي القطري التواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وإدارة النادي من أجل تقديم عرض رسمي لرحيله في الصيف المقبل".

وتابع:" يرفض النادي الأهلي مناقشة أي عروض لرحيل حمدي فتحي الإ بعد نهاية الموسم الجاري وارتباط الفريق بدوري أبطال إفريقيا ومباراتي الترجي التونسي في نصف دوري الأبطال".

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