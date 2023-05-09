بشرى للقلعة الحمراء.. وضربة موجعة للترجي قبل لقاء الأهلي بخلاف الحضور الجماهيري

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن صعوبة لحاق معز بن شريفية، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، بمباراة الأهلي، يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، للإصابة.

وكان أحد المواقع التونسية الشهيرة، قد أشار إلى أن مشاركة معز بن شريفية، حارس مرمى الترجي التونسي في مباراة الأهلي يوم الجمعة، أصبحت صعبة، إن لم تكن مستحيلة، في ظل صعوبة إصابته العضلية.

وأكد الموقع أنه من الصعب لحاق حارس الترجي؛ بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها أمس الأحد، أثناء العمليات الإحمائية قبل لقاء الفريق أمام الأفريقي التونسي.

وكان برنامج البريمو، قد أشار للأمر ذاته، بصعوبة لحاق اللاعب بمباراة فريقه أمام الأهلي بدوري الأبطال.