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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة صادمة لعشاق الأهلي.. حمدي فتحي على أعتاب الدوري القطري

حمدي فتحي
حمدي فتحي

اقترب حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى الدوري القطري خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك حسبما أشارت تقارير متداولة مؤخرا.

وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن وفدا من نادي الريان القطري، وصل إلى القاهرة منذ ساعات؛ من أجل التفاوض مع إدارة النادي الأهلي على ضم حمدي فتحي لاعب وسط القلعة الحمراء، في فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل مقابل 4 ملايين دولار للنادي، و2 مليون دولار للاعب.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "طلب حمدي فتحي من النادي القطري التواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وإدارة النادي من أجل تقديم عرض رسمي لرحيله في الصيف المقبل".

وتابع:" يرفض النادي الأهلي مناقشة أي عروض لرحيل حمدي فتحي إلا بعد نهاية الموسم الجاري وارتباط الفريق بدوري أبطال إفريقيا ومباراتي الترجي التونسي في نصف دوري الأبطال، مضيفا:" اللاعب يميل للرحيل بسبب العرض المالي المغري"

وأشارت تقارير قطرية، إلي أن مشاركة فتحي مع الأهلي بمباراتي الترجي أصبحت محل شك في حالة تمسك اللاعب بالعرض القطري ورفض الأهلي الموافقة على رحيل اللاعب وهو ما قد يدفع نجم وسط الأهلي للدخول في صدمات مع إدارة القلعة الحمراء. 

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