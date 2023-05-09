نشرة الفن.. يوسف الشريف ينفي دخوله فيلم 7 ثواني.. وليلى علوي تكشف تفاصيل فيلمها الجديد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الأبرز خلال اليوم، وجاءت الأحداث بها كما يلي.

كشفت الفنانة ليلى علوى، عن أحدث أعمالها السينمائية، مؤكدة أنها انتهت من تصوير جميع مشاهد فيلمها الجديد “التاريخ السري لكوثر”.



وأضافت ليلى علوي، فى تصريحات تلفزيونية، أن فيلم التاريخ السري لكوثر من الأفلام المختلفة فى السينما المصرية، مؤكدة أن من المفترض طرحه عبر إحدى المنصات خلال الفترة القادمة.



نفى الفنان يوسف الشريف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ما تردد حول استعداده لتقديم مسلسل بعنوان 7 ثواني للمخرج أحمد نادر جلال.



وكتب يوسف الشريف تعليقا على الخبر المتداول أنه خبر غير صحيح، مؤكدا أنه لم يستقر حتى الآن على مسلسله الجديد.



يستعد المطرب تامر عاشور للسفر إلى الكويت خلال الساعات القليلة القادمة لإحياء حفل غنائى جديد يوم 11 من شهر مايو الجاري، داخل منطقة الأرينا كويت ضمن ليالي حفلات الصيف هناك.



وتأتى هذه الحفلة بعد نجاح حفلتين بالسعودية يومي 5 و6 ومن شهر مايو الحالي والذى حضرهم عدد كبير من جمهوره هناك.



ومن المفترض أن يقوم تامر عاشور فور وصوله إلى الكويت لإقامة بروفة خاصة مع فرقته الموسيقية لوضع قائمة الأغاني التى يقدمها أمام جمهوره الكويتي.



يحتفل اليوم الفنان محمد ممدوح أو تايسون كما يلقبه أصدقاؤه المقربين، بعيد ميلاده الـ42، حيث أنه من مواليد 9 مايو عام 1981.

ولد محمد ممدوح بالكويت ، حيث أن والده كان يعمل هناك فى الثمانينات من القرن الماضي، ثم عاد إلى القاهرة وتحديدا فى منطقة الحلمية القديمة وبدأ حياته منها.

لازالت تستقبل مستشفى النجوم أعضاء جددا بعد تعرضهم لوعكات صحية مفاجئة كان آخرهم المخرج الكبير جميل المغازي والذي تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المتشفيات بمدينة الرياض.





