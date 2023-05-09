عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليلة الشهداء| تفاصيل العدوان الإسرائيلي على غزة

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف "الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".
واعتبرت الخارجية في بيان لها، "هذه الجريمة امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واستمرارا لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تصدير أزماتها للساحة الفلسطينية وحلها على حساب حقوق شعبنا، ومحاولة إسرائيلية مفضوحة  لتكريس منطق القوة العسكرية الغاشمة في التعامل مع قضية شعبنا بديلا للحلول السياسية السلمية للصراع".

استشهاد 12
ودانت "الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة وأدت إلى استشهاد 12 مواطنا أغلبهم اطفال ونساء ومدنيين عزل".
وحملت الوزارة "الحكومة الاسرانيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا  يهدد بتفجيرها بالكامل".

تدخل دولي
وطالبت المجتمع الدولي "بتدخل عاجل لوقف العدوان على شعبنا، مؤكدة أن الحل السياسي التفاوضي للصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع".
وأغار الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على 10 مواقع في قطاع غزة، ضمن عملية أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، مستهدفا 3 قيادات بارزة بحركة الجهاد زعم أنها اتخذت قرارت وشاركت في عمليات إطلاق الصواريخ من غزة في الآونة الأخيرة.
وأدى القصف الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 20 آخرين.
في المقابل، أعلنت الجبهة الداخلية الاسرائيلية الاستنفار، وأصدر وزير الدفاع تعليمات خاصة لسكان محيط غزة من ضمنها خطط إجلاء، كما تم إغلاق طرق ومحطات قطار وتغيير مسار الطيران إلى مطار بن غوريون.
 

مقتل 12 فلسطينيا بينهم 3 من قادة الجهاد بغارات جوية إسرائيلية على غزة

إسرائيل: 40 طائرة مقاتلة نفذت الغارات على قطاع غزة


 

احتلال استشهاد إسرائيل الجرائم الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية الداخلية الإسرائيلية الخارجية الفلسطينية الغارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

موعد عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير” في مصر .... اعرفها بالأيام

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

الأرصاد: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع.. اعرف حالة الطقس

ترشيحاتنا

وزير النقل يتفقد "وادي الملوك" أحدث وأكبر سفن الأسطول التجارى المصرى.. صور

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل كييف وسط وابل من الصواريخ الروسية.. سر توقيت الزيارة

خلال توصيلة.. ربة منزل وعاطل ينهيان حياة سائق توك توك بكفر الشيخ|التفاصيل الكاملة

استعدادا لافتتاحها رئاسيا.. وزير النقل يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض.. صور

أرامكو تخالف التوقعات بأرباح نفط ضخمة رغم السوق المضطرب

وزير المالية : ملتزمون بتحقيق المستهدفات المالية رغم شدة التحديات العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوصفة الأصلية للكركم والفلفل الأسود لتسليك انسداد الأوردة المليئة بالكوليسترول

لن تصدق.. بريطانية تعثر على حيوان خطير داخل علبة فاصوليا..صورة

خد منها التليفون .. طالبة تعتدي بشكل صادم على معلمها في أمريكا

تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

فيديو

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ