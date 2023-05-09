أرامكو تخالف التوقعات بأرباح نفط ضخمة رغم السوق المضطرب

أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو عن انخفاض بنسبة 19٪ في أرباحها للربع الأول اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.



سجلت أرامكو صافي دخل بلغ 31.9 مليار دولار ، انخفاضًا من 39.5 مليار دولار في العام السابق وسط هبوط أسعار النفط.

توقع المحللون أن يشهدوا انخفاضًا في صافي الربح هذا الربع مقارنة بالعام السابق ، حيث يضغط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على الطلب العالمي ويؤجج المخاوف من حدوث ركود.

ومع ذلك ، فاق صافي دخل أرامكو التوقعات البالغة 30.5 مليار دولار التي توقعها محللو رويترز.

سجلت أرامكو ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، صافي دخل قياسي بلغ 161.1 مليار دولار لعام 2022 في مارس ، بزيادة 46.5٪ على مدار العام.