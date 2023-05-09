لأول مرة.. سوبارو تصنع حقائب من الوسائد الهوائية بـ 575 جنيه| صور

تعاونت شركة سوبارو مع مجموعة Toyoda Gosei اليابانية لصنع حقائب تسوق قابلة لإعادة الاستخدام من قماش الوسادة الهوائية، وذلك من خلال محاولة لتقليل النفايات في عملية التصنيع، الحقائب الهوائية الجديدة سيتم صناعتها من مادة زائدة يتم التخلص منها، حتي لا تظل في مصنع الوسائد الهوائية.

حقيبة سوبارو الهوائية

تعمل مجموعة Toyoda Gosei منذ عام 1949، وتقوم بتصنيع مكونات خزانات الوقود، ومصابيح LED، ولوحات عدادات، ووحدات التحكم بالإضافة الي صناعة الوسائد الهوائية أيضا.

حقيبة سوبارو الهوائية

تقوم شركة تويوتا بالتعاون مع شركة سوبارو بصناعة حقائب هوائية من نايلون خاص مقاوم للهب، ومقاوم للغازات، حيث انه تم صنع تلك الوسائد لتدوم فترة طويله ، ويمكن طي الأكياس الهوائية لتصبح مربعه وتأتي بشريط مطاطي لتثبيت المربع المطوي معًا.

الحقيبة تأتي باللون الأبيض ويظهر بها خطوط باللون الأزرق الخاص بعلامة سوبارو التجارية، أو باللون الأحمر الزهري لعلامة STI للأداء العالي.

حقيبة سوبارو الهوائية

تصل تكلفة حقيبة سوبارو الهوائية إلي 2500 ين ياباني، أي ما يعادل 575 جنيه مصري تقريباً، وتقدم تلك الحقائب في اليابان فقط حتى الآن .

علاوة علي ذلك تملك تويوتا 20٪ من شركة سوبارو ، وهم يتعاونون في إنتاج سيارات مثل 86 ، و BRZ، و bZ4X، و Solterra .

حقيبة سوبارو الهوائية

وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت Toyoda Gosei عن تعاونها مع Asics لصنع أحذية رياضية من قماش الوسادة الهوائية.