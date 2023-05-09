وزير خارجية إسرائيل يقطع زيارته للهند على نحو عاجل

قال وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إنه سيقطع زيارته للهند بعد تلقيه "تحديث أمني" لدى وصوله إلى نيودلهي، وفق ما ذكرت صحيفة يو إس نيوز الأمريكية.

وكتب وزير الخارجية إيلي كوهين على تويتر "في ضوء الأحداث في إسرائيل ، قررت قطع الزيارة الدبلوماسية إلى الهند والعودة إلى إسرائيل بعد لقائي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ".

وبعد ساعات من هبوطه في زيارة للهند تستغرق ثلاثة أيام ، قرر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قطع الرحلة ومن المرجح أن يعود إلى الوطن مساء اليوم الثلاثاء في ضوء بعض التطورات في إسرائيل.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن كوهين سيتوجه إلى تل أبيب بعد الاتصال مع الحكومة.