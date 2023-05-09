برلماني : الحوار الوطني دعا كل أطياف المجتمع المصري

قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، إنه منذ بداية دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، وهو لم يدع فئة معينة من الشعب المصري، ولكن دعا كل أطياف المجتمع الوطني المصري للحوار، بكل مكوناته ومشتملاته.

وأضاف النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن جلسات الحوار الوطني بدأت منذ فترة طويلة بإختيار المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، ثم إختيار مجلس الأمناء ثم التدقيق فى الملفات من مختلف التيارات والمكونات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.

وتابع النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت حريصة على العمل بكل الملفات بشكل نوعي وجغرافي.