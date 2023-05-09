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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"القوى العاملة" : عقود عمل لذوي همم في شركات قطاع خاص بالقاهرة

صدى البلد


تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بشأن متابعة تعيين 127 من ذوي الهمم كدفعة ثانية من المشاركين بملتقي التوظيف الذي أقامته المديرية بشهر مارس الماضى ، وذلك للعمل في 21 شركة من شركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة فرص العمل التى تم توفيرها لذوى الهمم بالملتقى والتأكد من إستلامهم للعمل داخل الشركات التى وفرت الفرص وحصولهم على كافة مستحقاتهم وفقاً للحد الأدنى للاجور وغيرها من المكافآت والحوافز في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشغيل وتدريب ودمج تلك الفئة .

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة ، في تقريره  للوزارة ،اليوم الثلاثاء متابعة تشغيل 127 من ذوى الهمم المشاركين في الملتقى الذى نظمته في شهر مارس الماضى والذين تم تسجيلهم وتقديم اوراقهم للعمل في 21 شركة من القطاع الخاص وهى : عالم المرح ، فاين استون للاستثمارات ، سال للاستثمار،  شركة السبع ،  شركة نستله ، شركة سياك ، شركة اكورد بيزنس جروب ايجيب ، شركة بريميير سرفيس ، شركة  ibs ، شركة البريد للتوزيع ،  تراست بتروليوم سيرفيس ،  شركة فليرزتك للبرمجيات ، جوشات للخدمات التكنولوجية،  ليونى، شركة  ECB ، ارما ، مدرسة الشعراوى الحديثة ،  مدرسة صوابى سكول الخاصة ، مدرسة الرواد الحديثة ،  شركة شلبى اوسكار جراند ستورز ، مستشفى الجنزوري التخصصي ، شركة سياك .

واضاف  مدير المديرية  انه استقبل عدد من ذوي الهمم   لتوقيع عقود العمل الخاصة بهم للعمل بالشركات المشاركة بالملتقى التوظيفي كدفعة ثانية ، تأكيداً على مبدأ الشفافية والمصداقية مع المواطنين وتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة والقيادة السياسية ، وجارى استكمال باقى التعيينات ومتابعتها مع الشركات .

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