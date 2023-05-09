عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة 110 شركات محلية وعالمية.. تفاصيل افتتاح معرض الوادي لتقنيات الزراعة بالأقصر

صدى البلد

 افتتح د. علاء عزوز - رئيس قطاع الإرشاد الزراعي النسخة الـ 14 من معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة في محافظة الأقصر، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ووكلاء وزارة الزراعة بالأقصر وقنا وسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظات الوجه القبلي، الزراعيين.

وعقب الافتتاح قال "عزوز " إن الزراعة تعد المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب 25 % من القوى العاملة بالإضافة لمساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية التي حققت رقما قياسيا العام الماضي بوصولها لـ 6.4 مليون طن.

وأكد "عزوز"  على أهمية تنظيم المعارض الزراعية في مختلف المحافظات المصرية، بهدف تعريف المزارعين بكل ماهو جديد في مجالات الزراعة المختلفة وإتاحة الفرصة لإظهار القدرات التي تملكها الشركات المصرية والأجنبية العاملة في الأسواق.

وأشاد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي - خلال افتتاح المعرض، بالتنوع الذي شهده المعرض من مختلف الشركات المشاركة، والمنتجات المختلفة المطروحة، والتي تستهدف توفير أفضل مستلزمات الإنتاج لمساعدة المزارعين في الحصول على أعلى إنتاجية من المحاصيل المختلفة.

وأكد على توجيهات وزير الزراعة المستمرة بالعمل على دعم صغار المزارعين في مختلف المحافظات وعلى رأسها محافظات جنوب الوادي بهدف زيادة مساهمتهم في تعظيم الإنتاج الزراعي بما يحقق رفع مستوى معيشتهم. 
"عزوز" حث مزارعي القمح في محافظات الصعيد على توريد المحصول للدولة خاصة بعد زيادة أسعار الاردب إلى 1500 جنيه دعما من القيادة السياسية للمزارعين

ومن جانبه أشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، بتنظيم معرض الوادي لتقنيات الزراعة، وقدرات القائمين على تواجد عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية ذات المساهمات الفاعلة في القطاع الزراعي المصري، مؤكدا أن المعرض واحد من أضخم الأحداث الزراعية في الوجه القبلي.

وأوضح "نقيب الزراعيين" أن القطاع الزراعي يحظى بدعما  سياسيا وماليا ضخما من الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا، والذي أطلق حزمة كبيرة من المشروعات الزراعية القومية خلال الفترة الأخيرة تتعلق بالإنتاج الحيواني والسمكي والداجني.

وأوضح المهندس خالد أمين - رئيس معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة، أن النسخة الـ14 من المعرض تستمر فعالياتها حتى 11 مايو الجاري، موضحا مشاركة 110 شركة محلية وعالمية من الشركات العاملة في السوق المصري، وأكثر من 80 خبيرا أجنبيا يمثلون 38 دولة .

ونوه "أمين" إلى أن الشركات الهولندية تشارك بقوة في المعرض، بجانب جامعة فاكينج كبرى الجامعات العالمية العاملة في تطوير قطاع البذور والأسمدة، مشيرا إلى أن المشاركين يتنافسون على تقديم أفضل التقنيات , والابتكارات فى إنتاج مستلزمات الزراعة، بهدف تحسين جودة الإنتاج الزراعى، وزيادة معدلات الانتاجية لمختلف المحاصيل الزراعية، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي في ظل الظروف والمتغيرات العالمية التى تتطلب مضاعفة الطاقات البشرية، والتقنية لتوفير الغذاء .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

تمثل البراءة.. ميار الببلاوى تُكذب وفاء مكى: ملقتيش حد تدوسي عليه غيري

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

بدون حشو وحفظ | صدى البلد ينشر تفاصيل مناهج الإعدادية الجديدة

ترشيحاتنا

١٣ شهيدا | غزة تودع قادة السرايا وشهداء العدوان

سفير السويد: تزويد مصر لأوروبا بالطاقة يفيد الطرفين اقتصاديا

وصل إلى جوبا.. سامح شكري يبدأ جولة بدول جوار السودان للتنسيق والتشاور

القاتل الصامت.. دراسة تُحذر من خطورة المكالمات الهاتفية الطويلة| فيديو

السعيد: طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء بإدارة القضية السكانية بتمويل 1.5 مليار جنيه

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقع .. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

شاهد| نوع حمام غريب يتسبب في ذهول الناس.. هل رأيته من قبل؟

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

فيديو

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

تحذير.. فلوسنا بالبنوك في خطر بسبب حساباتنا على فيسبوك

وفاء مكي: ميار الببلاوي قالت إنها تعبانة علشان كتمت شهادة حق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ