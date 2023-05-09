30 دقيقة تسبب أمراض خطيرة.. إزاى تقلل عدد ساعات استخدام الموبيل والكمبيوتر

فى العصر الحالى أصبح الهاتف المحمول والكمبيوتر من أهم الأجهزة التى نستخدمها بشكل يومي بل والبعض يمضى معظم وقته من خلالها حتى وصل حد الإدمان

ووجدت الأبحاث الحديثة أن استخدام الهاتف المحمول والكمبيوتر لمدة طويلة أو حتى 30 دقيقة بشكل يومي يعرض الجسم لمخاطر صحية عديدة ويضر الحالة النفسية ويتسبب فى خفض القدرات العقلية

وقدم موقع reidhealth مجموعة من الحيل التى تساعد فى التخلص من التعلق بالكميوتر والهاتف المحمول وتقليل المدة التى يتم قضائها عليهم



قم بإيقاف تشغيل الإشعارات

الإخطارات هي رسائل من التطبيقات التي تظهر على شاشتك لتنبيهك إلى نشاط جديد ويدفعك هذا إلى النظر إلى الهاتف المحمول وغالبا ما يتم قضاء وقت إضافي بعد التحقق من ماهية الإشعار.



اضبط عداد الوقت

استخدم مؤقتًا على هاتفك أو الميكروويف أو جهاز توقيت البيض القديم عندما تشاهد التلفاز أو تستخدم الكمبيوتر اللوحي وعندما يرن الموقت ، أوقف تشغيل الجهاز وابذل جهدًا لتحريك جسمك - اذهب في نزهة على الأقدام أو قم بتنظيف غرفة أو جرب تمرينًا في المنزل.



اترك الهاتف خارج غرفة النوم

يقع العديد من الأشخاص فريسة لتمرير الهاتف المحمول في السرير ليلاً أو عندما يستيقظون لأول مرة في الصباح و يتعارض هذا مع النوم الهادئ ويمكن أن يزيد بشكل كبير من وقت الشاشة اليومي واستخدم المنبه للاستيقاظ كل صباح واترك هاتفك على طاولة صغيرة خارج باب غرفة نومك كل ليلة.