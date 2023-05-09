كارثة ..30 دقيقة من المكالمات الهاتفية واستخدام الانترنت يصيب بـ 10أمراض خطيرة

أصبح الهاتف المحمول من الأشياء الأساسية فى الحياة اليومية خلال العقود الأخيرة وتحول لوسيلة التواصل الأساسية سواء فى العمل أو العلاقات الاجتماعي والترفيه والتعلم ..

نعرض لكم فى هذا التقرير تأثير الاستخدام الطويل للهاتف على الصحة سواء كان من خلال مكالمات أو تصفح الإنترنت أو استخدام تطبيقات الألعاب.

أضرار مكالمات الهاتف الطويلة

وجدت دراسة جديدة أن قضاء 30 دقيقة فقط في التحدث عبرالهاتف في الأسبوع مرتبط بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم.

وفقًا لتقرير نُشر يوم الجمعة في European Heart Journal - Digital Health ، وجد باحثون صينيون أن الدردشة فى الهاتف المحمول لمدة نصف ساعة مرة واحدة في الأسبوع يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 12٪ ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وكلا السببين الرئيسيين للوفاة في الولايات المتحدة .

وذكرت صحيفة “ ديلي ميل” خلصت الدراسة إلى أن استخدام الهاتف المحمول ينبعث منه مستويات منخفضة من طاقة الترددات الراديوية ، والتي حتى في حالة التعرض لفترة قصيرة ، تم ربطها بارتفاع ضغط الدم

وفقًا لمؤلفي الدراسة من جامعة ساوثرن ميديكال في قوانغتشو ، الصين ، فإن البحث مؤثر بشكل خاص لأن ثلاثة أرباع سكان العالم في سن العاشرة وما فوق يمتلكون هاتفًا محمولً.ا

قال مؤلف الدراسة البروفيسور Xianhui Qin في بيان صحفي : "إن عدد الدقائق التي يقضيها الأشخاص في التحدث على الهاتف المحمول أمر مهم لصحة القلب ، مع وجود المزيد من الدقائق يعني مخاطر أكبر، وسنوات من استخدام جهاز بدون استخدام اليدين لم يكن لها أي تأثير على احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الضغط

أجرى الباحثون مسحًا على 212،046 من البالغين - أفادوا جميعًا باستخدام الهواتف المحمولة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع - دون ارتفاع ضغط الدم بين سن 37 إلى 73 عامًا ، بهدف ربط النقاط بين استخدام الهاتف المحمول و "ارتفاع ضغط الدم الجديد".



وجدت الدراسة التي استمرت 12 عامًا أن 7٪ ممن شملهم الاستطلاع ممن يستخدمون الهواتف المحمولة أصيبوا بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالمشاركين الذين أمضوا أقل من خمس دقائق أسبوعيًا في التحدث عبر الهاتف وبالنسبة لأولئك الذين أمضوا 30 دقيقة أو أكثر في الثرثرة على هواتفهم المحمولة ، كان لديهم احتمال أكبر بنسبة 12٪ للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وكلما قضى المشاركون وقتًا أطول على الهاتف أسبوعيًا ، زادت المخاطر المتزايدة - 8٪ لمن يستخدمون الهاتف 30-59 دقيقة أسبوعياً ، 13٪ لمن يقضون ساعة إلى ثلاث ساعات ، 16٪ لمدة أربع إلى ست ساعات و 25٪ لمن يستخدمون الهاتف لمدة تزيد عن ست ساعات في الأسبوع.

أضرار الاستخدام الطويل للهواتف



ووفقا لما جاء فى موقع “reidhealth” فإن استخدام الهاتف بأى شكل لمدة طويلة يعرض الإنسان لأضرار صحية عديدة ولا يقتصر الأمر على المكالمات فقط.



الأرق وضعف النوم

يشير الضوء الصادر عن الشاشات إلى عقلك ليبقى مستيقظًا ، وهذا الإدخال المستمر طوال اليوم يمكن أن يجعل من الصعب الاسترخاء في الليل. إذا كنت تعاني من مشكلات مستمرة في النوم ، فقد تستفيد من دراسة النوم في مركز النوم .



إجهاد العين والصداع

يمكن أن يؤدي قضاء الكثير من الوقت في النظر إلى الشاشات إلى الإرهاق أو عدم الراحة في عينيك بالإضافة إلى ضعف الرؤية. يمكن أن يؤدي التوهج على الشاشات وسطوع الشاشة إلى زيادة الضغط على عينيك

مشاكل العين



يزيد الإدمان

كانت وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية موجودة منذ أقل من 20 عامًا ولا يزال يتم اكتشاف آثارها على البشر وكشفت الدراسات الحديثة أن الأشخاص يمكن أن يطوروا سلوكيات إدمانية مع الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك التفكير في الجهاز أو النظام الأساسي باستمرار والرغبة في استخدامه ، واستخدام هواتفهم الذكية أو تطبيقات الوسائط الاجتماعية للتكيف أو تعديل الحالة المزاجية ، ومعاناة أعراض الانسحاب عندهم وغير قادرين على الوصول إلى هواتفهم أو تطبيقاتهم وإذا تقدمت هذه السلوكيات لتتداخل مع الحياة اليومية ، فهذا مدعاة للقلق.



آلام الرقبة والكتف والظهر

الوقت الذي يقضيه الجلوس على المكتب في الكتابة أو الإمساك بالهاتف والنظر إلى أسفل ، يؤدي إلى إجهاد الرقبة والكتفين والظهروعندما يتم تثبيت هذه الأوضاع لفترات طويلة من الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم وفي بعض الأحيان مشاكل عضلية هيكلية أكثر حدة.

انخفاض الذكاء والتركيز

التغييرات في الإدراك ونحن نعلم أن قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات ليس جيدًا لنمو أدمغة الأطفال ، ولكن ما هي التأثيرات التي تحدثها أوقات الشاشة الطويلة على أدمغة البالغين، ووجدت دراسة أجريت عام 2020 أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بإدمان الهواتف الذكية يعانون من مشاكل في الجزء المسؤول عن نقل الرسائل والأداء الإدراكي الضعيف من دماغهم.



السمنة انخفاض النشاط البدني

الوقت الذي يقضيه الأشخاص في الأجيال السابقة في ممارسة النشاط البدني والمشي ، والعمل في الحديقة ، وممارسة الرياضة ، والعمل في المشاريع ، وما إلى ذلك ويرتبط نمط الحياة المستقرة ارتباطًا مباشرًا بزيادة مخاطر السمنة وغيرها من مشاكل الصحة البدنية.