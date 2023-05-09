منها بديل بكل إمكانيات برامج Office.. تطبيقات لا غنى عنها لأي كمبيوتر

سواء كنت تمتلك حاسوب آلي بالفعل أو اشتريت للتو جهاز كمبيوتر جديد أو قمت بإعادة تثبيت الويندوز Windows ، فإن المهمة الأولى والأساسية التي ستقوم بها هي تثبيت التطبيقات.

على الرغم من وجود العشرات من برامج Windows الرائعة التي تقدم خدمات حيوية للعملاء، فإن معرفة البرامج والتطبيقات التي يجب عليك تثبيتها على جهازك العامل بنظام التشغيل Windows 10 أو Windows 11 يجعل إعداد الحاسوب الشخصي أسهل.

هناك 10 تطبيقات مهمة جدا لأي جهاز كمبيوتر شخصي عليك تثبيتهم فورا وفقا لتصنيف موقع makeuseof المتخصص.

1. متصفح ويب: جوجل كروم

ليست مفاجأة أن متصفح كروم واحد من أهم التطبيقات على أي جهاز، سهل الاستخدام وبه عدد لا يحصى من المزايا مثل إتاحة البحث الفوري في Google Lens عن صورة ، كما أنه لديه مكتبة واسعة من الـ extensions أو الامتدادات التي يمكن أن تضعها ويمكنك استخدام المزامنة عبر الأنظمة الأساسية التي تتيح لك فتح علامات تبويب سطح المكتب على هاتفك والعكس صحيح.

بدائل كروم وهو متصفح فايرفوكس أو أوبرا.

جوجل كروم

2. التخزين السحابي : Google drive

إذا كنت محتار في اختيار برنامج تخزين سحابي واحد تعتمد عليك لتخزين أشيائك الشخصية إذا اختار Google Drive هو الخدمة التي يجب عليك تثبيتها نظرًا لمقدار المساحة الخالية التي توفرها لك والتي تبلغ 15 جيجابايت مجانية، والتي يتم ربطها عبر حساب Google الخاص بك مع صور Google و Gmail أيضًا.

Google drive

3. تطبيق موسيقى: spotify

بلا شك هو أحد أفضل التطبيقات الخاصة بعالم الغناء والموسيقى، هذا التطبيق سهل الحياة لعشاق سماع الأغاني والموسيقى، زمان كان عليك استيراد وتنظيم مجموعة من ملفات MP3 في حالة سماعك للأغاني على أجهزة سطح المكتب ولكن لم يعد هذا هو الحال الآن، ألغت خدمات بث الموسيقى الحاجة إلى شراء ألبومات فردية ماديًا أو رقميًا.

تتيح لك خطة سبوتيفي المجانية المدعومة بالإعلانات الاستماع إلى أكبر عدد تريده من الأغاني والألبومات، وهناك العديد من خطط Spotify Premium التي تستحق الاشتراك بها. تعد Spotify أيضًا موطنًا لملايين البودكاست ، مما يجعل كل شيء متاحًا في مكان واحد مناسب.

spotify

بدائل سبوتيفي YouTube Music و آبل ميوزيك

4. برامج المكتب : LibreOffice

في الغالب طالما تعمل على حاسوب آلي فمن المرجح أنك تحتاج إلى برمجيات خاصة بالإنتاج توفر لك عمل المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية وكتابة النصوص بطريقة احترافية. قد تعتقد أن الدفع مقابل الحصول على نسخة من Microsoft Office هو الطريقة الوحيدة للحصول على هذه الخدمة، لكن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة.

البديل المجاني المتاح هو LibreOffice. إنها مجموعة أدوات مكتبية قوية ومجانية تمامًا تتضمن بدائل لـ Microsoft Word و Excel و PowerPoint و Access والمزيد. بمجرد أن تعتاد على الاختلاف في واجهة المستخدم يصبح الأمر سهل للغاية وسوف تستمتع بمزايا الاوفيس بلا مقابل مالي.

إذا كنت لا تريد استخدام LibreOffice ، فجرّب FreeOffice. يمكنك استخدام تطبيقات الويب مثل Word Online أو Google Docs أيضًا.

LibreOffice

5. محرر للصور: Paint.NET

غالبا أنت تحتاج إلى أداة لتحرير الصور، سواء كنت معالجة أساسية بسيطة للصور ، أو تحتاج إلى طريقة لتعتيم الخلفية والمعلومات الحساسة في لقطات الشاشة ، أو ترغب في التخلص من بعض الشوائب أو الإعدام في الصور القديمة ، يجب أن يكون لدى كل شخص برنامج لتحرير الصور مثبت. يعد Photoshop هو الأفضل في ذلك ولكنه باشتراك وهو برنامج للمحترفين في فنون الجرافيك والتصوير ، ولكن هناك الكثير من الأدوات المجانية التي يمكنك استخدامها.

Paint.NET هو تطبيق يمكن تثبيته على ويندوز Windows ضروري لاحتياجات تحرير الصور، وهو أكثر احترافية بمراحل عن Microsoft Paint ،مع الكثير من الأدوات. يمكنك بسهولة طمس أجزاء من الصورة ، وضبط مستوى الصور تلقائيًا لجعلها تبدو أفضل ، وإضافة نصوص كتابية وأشكال إلى صورك بخطوات بسيطة .

Paint.NET

7. برنامج حماية: Malwarebytes Anti-Malware

يشتمل نظاما التشغيل ويندوز Windows 10 و 11 على برنامج لمكافحة الفيروسات والبرامج الخبيثة وهو Windows Defender ، وهو مضاد فيروسات جيد بما يكفي لمعظم المستخدمين، ولكن الأفضل الاحتفاظ ببرنامج أمان ثانوي مثبتًا لتكميله.

من أفضل البرامج لمكافحة الفيروسات Malwarebytes. يتيح لك الإصدار المجاني فحص نظامك بحثًا عن البرامج الضارة التي قد لا يلتقطها برنامج مكافحة الفيروسات من مايكروسفت. وللحصول على حل أمان مختلط قوي ، فإن الترقية إلى Malwarebytes Premium تستحق التكلفة.

Malwarebytes Anti-Malware

7. مشغل ميديا: VLC

أصبح الجميع في عصرنا الحالي يستخدم يوتيوب YouTube لمشاهدة الفيديوهات وهو الوسيلة الأكثر انتشارات في عالم الميديا الحديثة مع عدد لا نهائي من القنوات والخيارات حسب الأذواق، ومع ذلك ، لا يزال يتعين على الجميع الاحتفاظ بمشغل فيديو قوي على سطح المكتب عندما تحتاج إلى تشغيل ملفات فيديو على الجهاز.

لهذه المهمة ، لا شيء يتفوق على VLC Media Player ، الذي يأتي بحزمة من المميزات تجعله أفضل مشغل فيديو على جهازك وقادر على تنسيق كل المقاطع الفيديو والمقاطع الصوت في مكتبات وأيضا قادر على تشغيل المقاطع بالتنسيقات المختلفة.

قم بتنزيل VLC أثناء إعداد جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ستوفر على نفسك متاعب العبث باستخدام برامج ترميز الفيديو أو استخدام QuickTime ، والذي لا يدعمه Windows منذ سنوات.

VLC

8. إدارة تخزين المساحة: TreeSize Free

الجميع يعلم أن مع الاستخدام المتكرر لأس جهاز سطح مكتب (لاب توب) تبدأ مساحة التخزين في التقلص والتناقص سريعا وبالتالي إبطاء الجهاز والتأثير على الأداء الإجمالي، من التطبيقات الرائعة لهذا هو محلل القرص الصلب الذي يقوم بتحليل وتفنيد كل مساحة لديك وما هو المخزن فيها.

TreeSize Free هي طريقة سهلة وواضحة ومباشرة لمعرفة ما يشغل مساحة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ما عليك سوى فتحه وإخباره بالقرص المطلوب مسحه ضوئيًا ، وهو بدوره سيعرض جميع المجلدات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالترتيب بناءً على حجمها. يمكنك بعد ذلك رؤية أكبر الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واتخاذ إجراء لحذفها أو نقلها وفقًا لذلك، هو بمثابة خارطة الطريقة لجهاز والأشعة التي تقوم بالكشف عن ما يحتويه الجهاز.

TreeSize Free

9. نسخ احتياطي: Backblaze

أي جهاز كمبيوتر معرض للبرمجيات الخبيثة والاختراق أو مشاكل بسبب الفيروسات وبالتالي يعتبر الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملفاتك وصورك أمرًا ضروريًا ، حيث يمكن أن يؤدي أي خلل طبيعي في الحاسوب أو هجوم لشخصيات متسللة أو برامج ضارة إلى القضاء على جميع الملفات الموجودة على جهازك، حتى لا تفقد جميع مستنداتك وصورك وملفاتك الأخرى و تبدأ من نقطة الصفر، عليك بالنسخ الاحتياطي BackUp

برنامج Backblaze يقدم هذه الخدمة الرائعة ويعمل مع أنظمة التشغيل Windows 10 أو Windows 11. مقابل بضعة دولارات فقط شهريًا ، تدعم الخدمة كل الملفات والمستندات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، بالإضافة إلى كل معلومات على أقراص خارجية تقوم بتوصيلها ، وتوصلها بخدماتها السحابية الخاصة بها Backblaze cloud.