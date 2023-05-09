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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تعلن عودة مطار حلب للخدمة .. غدا

مطار حلب
مطار حلب

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الثلاثاء، أن مطار حلب الدولي سيعود للخدمة فجر غد الأربعاء بعد توقفه بسبب الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام سورية، باستشهاد عسكري سوري وأصيب خمسة آخرون واثنان من المدنيين جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة حلب وبسببه، أضطرت السلطات إلى توقف مطار حلب الدولي عن الخدمة.

وقال مصدر عسكري أنه في حوالي الساعة الحادية عشرة و 35 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب، بحسب وكالة انباء السورية "سانا" .

وأضاف المصدر، أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين ومدنيين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".

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