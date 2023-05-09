تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي بشأن انتهاك حدود الجمهورية

قال رئيس وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الثلاثاء، إن الجيش البيلاروسي مستعد لصد أي أحد يحاول انتهاك حدود الجمهورية.

وقال خرينين متحدثا في مينسك في حفل وضع اكاليل الزهور علي نصب النصر: "جيشنا مستعد لصد أي شخص يحاول انتهاك الحدود المقدسة للدولة البيلاروسية”.

وأضاف: “سنفعل كل شيء حتى لا يجرؤ أحد على إخبار البيلاروسيين كيف يعيشون على أرضنا".

وفي وقت سابق، عقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعًا مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في مينسك، لمناقشة مسألة ضمان الأمن في دولة الاتحاد.

وأكد لوكاشينكو أن بيلاروس تحتاج لضمانات من روسيا بأن تدافع عنها، كما تدافع عن أراضيها هي، في حال تعرض مينسك لعدوان خارجي.

وأضاف الزعيم البيلاروسي أن الغرب لا يلتزم باتفاقات الضمانات الأمنية القائمة، لافتًا إلى أنه يتعين على مينسك وموسكو تحليل المعاهدات الأمنية أو اعتماد معاهدة جديدة من أجل ضمان الأمن الكامل لبيلاروس، حسب وكالة "بيلتا" البيلاروسية.