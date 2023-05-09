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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات لتاجر مخدرات في جنوب سيناء

صورة ارشيفية لمحكمة
صورة ارشيفية لمحكمة جنايات جنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر، والمستشار شريف إمام أحمد، والمستشار أحمد فاروق الشهبه، وأمانة سر محمد عبدالستار، ومينا وليم،
بمعاقبة أحمد "ص. ح. إ" بالمشدد 7 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات التي تضم كمية من المخدرة للإتجار بها.

تعود القضية رقم "2813" لسنة 2022  جنايات طور سيناء، لورود معلومات سرية بقيام المدعو أحمد "ص. ح. إ" 28 عامًا، مقاول ومقيم بمدينة أبورديس،  بالإتجار في المواد المخدرة، وتوزيعها على عملائه في المقاهي والميادين، كما يتخذ  مسكنه مكانًا لإخفاء تلك المواد المخدرة.

وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية جرى ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته 102 لفة ورقية بيضاء وبفضها تبين أنها مادة جوهر الهيروين المخدر، و140 جنيه، وموبايل للتواصل بعملائه.

وجرى إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

صور ارشيفية. لجنايات جنوب سيناء

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محكمة جنايات جنوب سيناء تاجر مخدرات

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