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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشهود ضدها ومفيش دليل براءة.. لغز قضية وفاء مكي

وفاء مكي
وفاء مكي

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية بعد إعادة فت قضية وفاء مكي التي اتهمت فيها بتعذيب الخادمة وحكم عليها بالسجن 10 سنوات ، ثم عادت لفتح ملف القضية مجددا و تدعي براءتها. 

ما بين الحقيقة والأكاذيب ، تاه الجمهور في تفاصيل قضية وفاء مكي المتهمة بتعذيب الخادمة ، وتم اعادة نشر صور الخادمة واثار التعذيب عليها في رأسها وكامل جسدها ، التي كانت قضية رأي عام سنة 2001. 

وفاء مكي

قضية وفاء مكي

وفاء مكي قضت 3 سنوات في الحبس بسبب تلك القضية ثم خرجت عام 2004 وتزوجت وانجبت ابنها عمر واختفت عن الأضواء، حتى عرض عليها أدوار كثيرة لتعودة مرة أخرى للتمثيل لكنها رفضت وظلت بعيدة عن الأضواء سنوات طويلة .

وفي 2022 عادت وفاء مكي تتحدث عن حياتها الصعبة وانها لا تملك مال كافي يجعلها تعيش حياة طبيعية مع ابنها ، وانها تعاني من الفقر ولا تستطيع سد ديونها التي وصلت نصف مليون جنيه ، وعادت تتصدر المشهد من جديد العام الماضي .

وفاء مكي

براءة وفاء مكي

ومجددا عادت وفاء مكي هذه المرة بمفاجآة أكبر حين ادعت منذ ايام قليلة بأنها بريئة في قضية تعذيب الخادمة ، وان فنانة شهيرة تعلم ببرائتها ولم تنصفها ، لنتفاجئ بأنها الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي . 

في البداية ميار الببلاوي روت بعض الكواليس عن قصة وفاء مكي وتعذيب الخادمة ، وأكدت انها تلقت تهديد بذبح ابنها إذا شهدت شهادة حق مع وفاء اثناء القضية قديماً ، ولذلك خافت على طفلها و سافرت مع زوجها سوريا واختفت تماما لكنها كانت تعيش عذاب الضمير . 

وبعدما تطورت الأمور واصبحت القضية تريند مواقع التواصل الإجتماعي ، ولاقت ميار الببلاوي هجوم كبير عليها بعد اعترافها ببراءة وفاء مكي ، انقلبت الأمور مرة أخرى وظهر شاهد جديد كذب وفاء وميار . 

ميار الببلاوي و وفاء مكي

شاهد جديد في قضية وفاء مكي

في اعترافات قوية تحدث شاهد عيان مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها على قناة الشمس ، وأكد أنه شاهد شكل الخادمة وهي في منزل وفاء مكي اثناء الواقعة مؤكدا انها اعتدت عليها وعذبتها بالفعل وانها متهمة وليست بريئة كما تدعي ميار الببلاوي، ووصف شكل الخادمة وحالتها حين رآها وأنه لم يتحمل الاخبار المتداولة عن براءة وفاء وقرر الحديث لتأكيد اتهامها وانها ليست بريئة كما تدعي . 

الجمهور اصبح في حيرة من امره ما بين اعترافات الشاهد المليئة بالتفاصيل وبين بكاء وفاء مكي وحديث ميار الببلاوي ، لكن بعد تلك الشهادة يبدو ان ميار فكرت مرة اخرى وتراجعت عن حديثها عن براء وفاء مكي ونشرت منشور على حسابها على فيسبوك قلبت فيه موازين القضية مجددا.

وفاء مكي

ميار الببلاوي تتراجع في شهادتها

كتبت ميار الببلاوي رسالة ل وفاء مكي وقالت : اللهم لك الحمد ربنا ظهر الحقيقة من شاهد عيان، وكده أنا كنت بأنب ضميري على الفاضي، سؤال إيه اللى بتعمليه ده يا وفاء، أنا قلت إن في موقف حصل لكن كده أتحسمت كفاية بقى، ملقتيش حد تدوسى عليه غيري وتمثلي البراءة، أوعلشان أنا مش بتاجر بالموضوع ورافضة أتهم بأني بجري ورا تريند، وأفضل ألف معاكم على القنوات والمواقع بالشكل المستفز دا».

وتابعت: «أنا قلت شكوكي وموقف حصل، الحمد لله إنه كان ولا هيقدم ولا يأخر سؤال فين دليل براءتك دا؟، أنا قلت للناس إنه حصل كذا فقط، واللي حصل دا ملوش أي قيمة خالص بعد شهادة الشاهد دا، وبعد مقريت التحقيقات والتقارير قد إيه أنا كنت هبلة».

وأكملت ميار الببلاوي  «في كل مكان تكذبي وأنتِ عارفة إنك مش مظلومة، وأنا الحمد لله أتاكدت إنك مذنبة، والحكم عين الحقيقة كده لما جولى مكنوش جايين من عندها، وكده المخدمتيه كذابة، شاهد العيان ده ريح قلبي، اخرسي بقى حسبى الله ونعم الوكيل فيكي، لا وليكي عين تكذبي وتقولي إنك بريئة، وقال كمان مش مسمحاني أخس».

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