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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أوسوريو: جميع اللاعبين يستحقون فرصة المشاركة

صدى البلد

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك أن تكون مباريات الكأس في كل دول العالم تكون بمثابة فرصة للفرق التي تشارك في دوريات الدرجة الثانية لتقديم مباريات قوية.

وأكد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه درس المنافس جيدا ، وشدد على أنه لم يقلل من حجم الفريق المنافس، مضيفا أنه دفع بتشكيل من لاعبين صغار السن، ومنح الفرصة لبعض اللاعبين أمثال سامسون ومحمود شبانة ويوسف أسامة نبيه.

وقال أوسوريو:" التعديلات التي أجراها الجهاز الفني بين الشوطين ساهمت في تحسن الفريق، وكانت هناك أخطاء فردية في المباراة تسببت في تلقي الزمالك لأهداف".

وأوضح المدير الفني أن بروكسي فريق محترم وكان منافس جيد في لقاء اليوم، وشدد على أن فوز الزمالك في اللقاء أمر عادل، كما أن بروكسي لا يستحق ركلة جزاء أخرى في اللقاء".

وأضاف أوسوريو قائلا:" الزمالك يحتاج لاستغلال الفرص بشكل أفضل في الثلث الهجومي وزيادة الفاعلية الهجومية كي يتمكن من التسجيل في كل المباريات".

وفيما يخص التغييرات التي أجراها بين شوطي المباراة كان هدفها لمنح فرصة لأكبر عدد من اللاعبين وفي ظل رغبته لمنح بعض اللاعبين راحة، وأضاف أن التغييرات ساعدت في سيطرة الزمالك على الكرة .

وأضاف أن حمزة المثلوثي شارك في مركز جديد عليه وتواجد في وسط الملعب بشكل كبير، وفي نهاية المباراة شارك في مركز المساك الثالث وسبق له وأجاد في هذا المركز من قبل.

وقال أوسوريو  :" تدربنا في الأيام الماضية طريقة اللعب في مباراة اليوم وأحيانا ليفربول يستخدم أرنولد في وسط الملعب ونفس الأمر مع مانشستر سيتي الذي يستخدم والكر وستونز في وسط الملعب أيضا".

وتابع المدير الفني :" طريقة اللعب اتبعتها اليوم يعتمد عليها أكثر من فريق، وليست خاصة بالمنافس الذي واجهناه، وأحيانا يستطيع اللاعب المشاركة في أكثر من مركز".

واكمل حديثه على أن الخصم استغل لعب الزمالك بضغط عالي في لقاء اليوم ونجح في التسجيل، و أضاف أن إصابة ناصر منسي كانت سببا في منح سامسون أكينولا لفرصة في لقاء اليوم.

وأضاف أن الجهاز الفني أن كل اللاعبين يستحقون الحصول على فرصة في الفترة المقبلة للوقوف على مستواهم والحكم عليهم.

وتأهل فريق الزمالك لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بالفوز على بروكسي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 للبطولة.

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