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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للمصيف.. حبس نصاب الشاليهات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير حجز شاليهات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد ألقت أجهزة الأمن القبض علي أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير حجز شاليهات .

تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لأجهزة الأمن من عدد من المواطنين بتضررهم من تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من خلال قيام أحد الأشخاص بتدشين العديد من الإعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى، تتضمن إيهام ضحاياه بتوفير حجز شاليهات بأسعار مختلفة والتواصل معهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتحصل منهم على مبالغ مالية عن طريق خدمة تحويل الأموال بإحدى شركات الإتصالات.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة .

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافه وضبطه وعُثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابه للوقائع المشار إليها" .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه للوقائع المنوه عنها بقصد النصب على المواطنين لتحقيق مكاسب مالية ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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