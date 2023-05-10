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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف مفاجأة مدوية في تشكيل الأهلي أمام الترجي

فرج عامر
فرج عامر

شارك المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

وكتب فرج عامر: "خالد عبد الفتاح هيلعب مساك بجوار محمد عبد المنعم في مباراة الأهلي والترجي في الذهاب وسيبقي ياسر إبراهيم جالسًا علي الدكة تحسبًا للمشاركة في أي لحظة ، هل تتخيل أن الثلاثةلاعبين ظهروا في نادي سموحة اثنان من أبناء سموحة ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم أعير من الأهلي لسموحة وهو ناشئ صغير وانضم للمنتخب الأوليمبي والمنتخب القومي وهو يلعب في نادي سموحة".

 

ويذكر أنه قد أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع حسين الشحات جناح الفريق الأحمر إلى تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "عقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي جلسة مع حسين الشحات عقب مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز في دولة الإمارات تم الاتفاق خلالها على التجديد لمدة 3 مواسم قادمة مقابل 13 مليون جنيه في الموسم الأول من التجديد وبزيادة مليون جنيه في الموسم الثاني على أن يحصل على 15 مليون جنيه في الموسم الأخير من العقد".

 

 

حسين الشحات والأهلي

وأضاف: "منح الأهلي حسين الشحات حرية تصوير الإعلانات بدون حصول النادي على أي مقابل مادي بشرط ألا تتعارض مع الرعاة الرسميين للنادي الأهلي".

أخبار فرج عامر

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